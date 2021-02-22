DHIBAATADA AY YEELAN DOONTO HADDAY OROMADU KA QAYBQAADATO DOORASHOOYINKA SOMALILAND
Marka u horaysa dal waliba wuxuu leeyahay ummadnimo qeexan, xuduudo qeexan, shacab iyo qabiilooyin ku dhex qeexan xuduudahooda, dhaqan iyo DIIN AMA DIIMO ku dhex qeexan xuduudahooda, tiro lagu sugo mudadiiba shacabkooda( tiro koob shacab)warqadahooda dhalasho oo la badhaxtiray inuu qofku dhalad yahay. Inataasoo dhami waxay koobsanaysaa oo waajib ku dawlad wal iyo Distoorka iyo Madaxweyne kasta inuu ilaaliyo inaan KHALKHAL LA GELIN (MAHMAA KAANA) AY GAROONKA SIYAASADA IYO MASRIXIYADDA SIYAASADDA IYO KURAASI ERYADKA IYO XOOLO RAADISKU INAANAY DHOOQAYN WAXYAALAHA WADANKA SI GAARA ALLAH U SIIYEY OO AHNA LAF DHABARTA SOMALILAND AY GOONNI ISU TAAGGA LA HORJOOGTO SOMALIA IYO CAALAMKA KALE.
IMIKA DHEGAHAYGA WAXAA KUSOO DHAC DHACAYA OROMADA AYAA DOORASHADADA SOMALILAND KA QAYB QAADANAYSA. (SOMALIDU WAXAY KU MAAHMAAHDAA HUNGURI WEDKII MA ARKO).
intaanaan u gelin Cawaaqib xumada ay arintaa
SI LEEDAHAY WAXAA BIYO KAMA DHIBCAANA INAAN IS DULTAAGO DHIBAATADA IYO CULAYSKA AY ORAMADU KU HAYSO SOMALILAND KHAASATAN HARGEYSA, BORAME, GEBILEY KU HAYSO DHINACYO BADAN:
1- DHAQAALAHA XUMAYNTA
2- DULBUUXIN DARIIQYADA
3- DHAQAN XUMMAANTOODA IYO DIIN LAANTOODA.
4- TIRADOODA WADANKA JOOGA BOQOLAALKUN AH MILLIONS GAADHIDOONA DHOWAAN.
5 – DAWLADDOODA IYO SHACABKOODA OO RUMAYSAN IN WADANKA SOMALIDU ABAYSIIYAH YAHAY OO IYAGU LEEYAHIIN.
6 – HADDII LOOGU DARO WARQADO AY KU FOODAAN OY WAX KU DOORTAAN INAY TAASI NOQONAYSO INAY DHALAD YIHIIN CADDAYMANO U HAYSTAAN WARQADAHA AY KU FOODAAN. BERRI KA MAALIN ETHIOPIA IYO MAXKAMADDA ADDUUUNKU WAXAY INAGU XUKUMI DOONAAN INAY DHALAD REER SOMALILAND AH YIHIIN, MUSTAQBALKANA DHINACA XEEBTAY KAA DIGI DOONAAN IYADOO BADDEENIINA CIIDANKA ILAALINAYO LAGA DHIGAY IMIKA CIIDAMADA BADDA EE LA DHISAYO EE ETHIOPIA. HADDAYNU U OGOLAANO INAY KA QAYBQAATAAN DOORASHOOOYINKA SOMALILAND DOCUMENT NA HELAAN WAA WADANIYIIN. WAXAA IMIKA LA HUBIYEY ORAMADA IYO ETHIOPIAN KALE WADANKA JOOGTAA IN CHRISTIAN BADANKOODU YAHAY DAWLADEENNA IYO XUKUUMADDEENA IYO SHACAKEENUNA AY KA MAQANTANTAY XISAABTANKII SIDA UMMADAHA KALE WADANKOODA IYO DHAQAALAHOODA IYO JIRITAANKOODA U XISAABIYAAN OO HEYADO DAWLI AHI U XILSAARAN YIHIIN, INAGA XISAABTAAS WEYNU KA HURUDNAA WAXAANA U SABABA XADAARAD IYO SAQAAFAD LA AANTA INAGA KALA MAQAN.
MAWDUUCAN MAQAALKAYGAN WAA YARA ABLA ABLEEYEY LAAKIIN WAAN HUBAA DADKA REER SOMALILAND EE IIGAGA XEELDHEER IIGANA FARADHUUDHUUBANI INAY SII (ANALYSIS) GARAYN DOONAAN INSHA ALLAH.
M BASHE
qoranebashe@gmail.com