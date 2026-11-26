Xog dheeraad ah oo ku saabsan xaaladda marinka Hormuz
Ciidanka Badda ee Ilaalada Kacaanka Iran ayaa sheegay in laba markab oo shidaal uu dab qabsaday kaddib markii ay ku haleeleen“miinooyin badeed” waqooyiga dekedda Khasab.
Sida ay sheegeen Ilaalada Kacaanka, mid ka mid ah labada markab ayaa ah markab shidaal oo aad u weyn, kaas oo sida in ka badan laba milyan oo fuusto oo saliid cayriin ah.
Faahfaahin dheeraad ah lagama bixin labada markab ee shidaalka.
Iran iyo Mareykanka labaduba waxay sheegayaan inay gacanta ku hayaan marin-biyoodka Hormuz.
Saraakiisha Iran ayaa si joogto ah uga digayay in waddada keliya ee ammaan ah ee mara marin-biyoodka Hormuz ay tahay tan ay iyagu go’aamiyeen.