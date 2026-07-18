Maraykanka oo bartilmaameedsaday buundooyin ku yaalla Iran

News DeskJuly 18, 2026
Less than a minute

Xafiiska Guddoomiyaha Gobolka Hormozgan ee Iran ayaa shaaciyay in weerarradii xalay ay Mareykanku qaadeen ay waxyeello u geysteen afar xarumood oo isgaarsiineed oo ku yaalla gobolka.

Sida lagu sheegay warbixintan, weerarradaas waxaa waxyeello ka soo gaartay “godka Shahid Mirzaei ee dhanka soo noqoshada, buundada Webiga Shur ee ku taal wadada isku xirta Bandar Abbas iyo Sirjan, iyo laba buundo oo ku yaalla gobolka.”

Maamulka Gobolka Hormozgan ayaa dadka ka codsaday inaysan ku safrin waddooyinkan.

News DeskJuly 18, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Golaha Wakiillada Waqooyi Bari oo Xasaanaddii Ka Xayuubiyay Fahiima Quuje, Kuna Eedeeyay Qaran-dumisnimo

July 18, 2026

Xeer Ilaalinta Maamulka Waqooyi Bari oo Codsatay in Xasaanadda Laga Xayuubiyo Xildhibaan Fahiima Quuje

July 18, 2026

Erdogan oo baarlamaanka Turkiga ka codsaday in laba sano lagu kordhiyo joogitaanka ciidamada Turkiga ee Soomaaliya

July 18, 2026

Gudida joogtada ah ee golaha guurtida oo kulan la qaatay hay’adda dhawrista tayada Somaliland.

July 18, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker