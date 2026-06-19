Lubnaan ayaa sheegtay in Israel ay duqeyn ku dishay 18 qof halka Xisbullahna ay ka dileen afar askari.

News DeskJune 19, 2026
1 minute read

Ugu yaraan 18 qof ayaa lagu dilay koonfurta Lubnaan kaddib markii ay Israel duqeysay xalay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Lubnaan.

Militeriga Israel waxay iyaguna sheegeen in afar ka mid ah askartooda la dilay. IDF waxay kaloo sheegeen in ay beegsadeen dagaalyahannada iyo kaabayaasha lala xiriirinayo Xisbullah.

Lebanon says Israeli strikes killed 18, Israel says four of its soldiers killed by Hezbollah

Lebanon says Israeli strikes killed 18, Israel says four of its soldiers killed by Hezbollah

Lebanon says Israeli strikes killed 18, Israel says four of its soldiers killed by Hezbollah

Weerarkan ayaa dhacay kaddib markii Mareykanka iyo Iran ay saxiixdeen heshiis ujeedkiisu yahay in lagu dhameeyo dagaalka Bariga Dhexe, waxaana heshiisk ka mid ah xabadjoojinta Lubnaan.

Weerarada Israel iyo Xisbullah ayaa weli socda ilaa markii lagu dhawaaqay heshiiska. Arintan waxay keentay su’aasha ku saabsan mustaqbaka xabadjoojinta Mareykanka iyo Iran.

Heshiiska Mareykanka iyo Iran waxa uu ku baaqaya in la joojiyo dhammaan dagaalada ka socda dhinac kasta, lana ixtiraamo xorriyadda iyo madaxbannaanida dhuleed ee Lubnaan.

Israel waxay sheegtay in aysan qorshaha ugu jirin in ciidamadeeda ay kala baxdo Lubnaan, waxayna ku adkeysatay in dagaalka ay kula jirto Xisbullah uu yahay mid ka duwan kan Iran.

Wakaaladda wararka Lubnaan waxay ku tilmaantay weerarkii xalay ee ka dhacay degmada Nabatieh ee koonfurta lubnaan kii ugu darnaa ilaa markii dagaalka uu bilowday.

Weerarka Israel ee Lubnaan waxaa ku dhawaacmay 33 qof, waxaana lagu burburiyay dhismooyin badan.

Xisbullah waxay sheegtay in ay weerartay ciidamada Israel ee koonfurta Lubnaan iyadoo burburisay saddex taangi. Waxay kaloo sheegteen Xisbullah in sidoo kale ay gantaal la heleen askarta Israel.

News DeskJune 19, 2026
1 minute read
home

Related Articles

𝐖𝐀𝐅𝐓𝐈𝐆𝐀 𝐌𝐀𝐃𝐀𝐗𝐖𝐄𝐘𝐍𝐀𝐇𝐀 𝐒𝐎𝐌𝐀𝐋𝐈𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐐𝐀𝐘𝐁 𝐊𝐀 𝐌𝐈𝐃 𝐀𝐇 𝐎𝐎 𝐊𝐔 𝐒𝐎𝐎 𝐋𝐀ABAYSA 𝐇𝐀𝐑𝐆𝐄𝐘𝐒𝐀

June 19, 2026

Madaxweyn ku-xigeenka JSL ayaa ka qayb galay Shirweynaha Labaad ee Caruurta JSL

June 19, 2026

Isreal Waa Dalkan Aduunka Ugu Awooda Badan ‘ Waa Dal Yurub Sameyn Ku Keh

June 19, 2026

C/Khaliif Iyo Ataash Waa Basaasiin Ee Yey Inoo Iman Iyaga Iyo Kuwa La Midkii

June 19, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker