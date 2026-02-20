Baarlamaanka Venezuela oo meel mariyay sharci taariikhi ah

Baarlamaanka dalka Venezuela, ayaa meel mariyey sharci cafis oo taariikhi ah, kaas oo la filayo inuu sababo sii-deyn ballaaran oo maxaabiis siyaasadeed ah.

Hadda sharciya ayaa horyaalla madaxweynaha ku-meelgaarka ah, Delcy Rodríguez, oo riixday sharciyadan iyadoo cadaadis kala kulmeysay Washington.

Waxaa lagu qiyaasaa inay jiraan lix boqol oo maxaabiis siyaasadeed ah oo ku xiran Venezuela, balse wali waxaa taagan su’aalo ku saabsan cidda loo tixgelin doono sii-deyn.

Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in maxaabiista lagu helay dambiyada sida hurinta kacdoon, musuqmaasuq, ama daabacaadda farriimo ka dhan ah dowladda oo lagu baahiyo baraha bulshada ay ka mid yihiin kuwa si cad looga reebay cafis

