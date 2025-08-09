𝐗𝐢𝐬𝐛𝐢𝐠𝐚 𝐊𝐔𝐋𝐌𝐈𝐘𝐄 𝐰𝐚𝐱𝐚 𝐮𝐮 𝐥𝐚 𝐃𝐚𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐲𝐚𝐡𝐚𝐲 𝐒𝐡𝐚𝐜𝐚𝐛𝐤𝐚 𝐑𝐞𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝
Xisbiga mucaaridka ah ee KULMIYE waxa uu la dareen yahay shacbiweynaha reer Somaliland ee markii ugu horreysay taariikhda mudaharaad u dhigay dan guud oo iyaga taabanaysa ee aan u mudaharaadin siyaasi ka dalbanaaya inay shafka u dhigaan xabadda.
Xisbigu waxa uu ku cambaareynayaa xukuumadda inay ku guuldarraystay wax ka qabashada qiimaha boqolkiiba boqolka ah (100%) ee Shirkadaha Isgaadhsiintu ku kordhiyeen adeegyada isgaadhsiinta ee isugu jira wicitaanka iyo Internetka oo ah mid si weyn u taabanaya nolosha dadweynaha, qaybo badan oo bulshada ka mid ahi ka soo horjeesteen.
Sidoo kale, Xisbigu isaga oo tixgelinaya daruufaha haysta bulshada danyarta ah reer Somaliland ee isugu jira sicor-bararka iyo abaaraha waxa uu ku dhaliilayaa xukuumadda inay tahli kari weyday ka hortaga kor u kaca qiimaha maciishadda daruuriga ah iyo shidaalka oo si maalinle ah sare ugu sii kacaya.
Xisbiga KULMIYE isagoo u tudhaya dadweynaha reer Somaliland waxa uu u soo jeedinayaa dhinacyada arrintani khusayso qodobada hoos ku xusan ee kala ah:-
• In xukuumaddu dib ugu noqoto go’aanka ay maanta ka soo saartay arrintan oo ah mid weyd ah, iyadoo la dhowrayo dareenka shacabka.
• In shacabku mar walba ka fogaado wixii dhibaato keenaya sida banaanbaxyo lagu burburinayo hantida gaarka loo leeyahay iyo xarumaha shirkadaha isgaadhsiinta, isla markaana ay u hoggaansamaan hay’adaha amniga ee heeganka u ah in ay amaankeena sugaan.
• Ciidamada Aminga waxa aannu ku wargelinaynaa in ay ka foojignaadaan in ay dadkooda u isticmaalaan rasaas nool, islamarkaana aanay uga darin xaaladda oo ay shacabkooda si degan oo garasho leh u hagaan oo ay ka horistaagaan in dhibi dhacdo.
Gebogabadii, xukuumadda WADDANI waxay ka gaabisay la socodka arrimaha nolosha shacabka ku aaddan, iyadoo la ognahay in 14kii sanno ee xisbiga KULMIYE talada hayay in aanay marna dhicin xaaladdan oo kale, mar walbana Xukuumadihiisii ku dedaali jireen in ay xakameeyaan qiimo korodh waxyeeleeya nolosha shacabka iyo sarrif-barar ku yimaada lacagta shillinka dalka..
ALLAA MAHAD LEH
Mustafe Cabdi Ciise (Shiine)
Xoghayaha Warfaafinta Xisbiga KULMIYE.