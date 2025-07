Dalka Hindiya waxaa dood xooggan dhaliyay filim cusub oo ka hadlaya jacaylka dadka da’ dhexaad ah.

Filim dhawaan lasoo saaray oo ay soo bandhigtay shirkadda Bollywood ayaa soo jiitay dareenka dadka shineemooyinka gala ee Hindiya, waxaana jirta in lagu kala aragti qeybsanyahay.

Filimkan oo lagu magacaabo Angrezi Mein Kehte Hain oo micnaheedu yahay (Afka Ingiriiska waxaa lagu dhahaa Waan Ku Jeclahay) ayaa waxa uu ku saabsanyahay lammaane wada jooga oo maraya da’ dhexaadka, waxaana jirta in sayga uu guurka ku qanacsanyahay, balse xaas ay saygeeda ka rabto wax badan, sida jacayl iyo farxad galin.

Isaga waxa uu qabaa in mar haddiiba uu biilkeeda siinayo, gurina usoo hoydo in intaasi ay ku filantahay xaaska, balse Kiran waxa ay rabtaa waxoogaa ammaan ah, muujin jacayl iyo in waqti lala qaato.