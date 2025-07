Itoobiya oo mar kale eedeyn u jeedisay ciidamada Eritrea

Itoobiya ayaa Qaramada Midoobay u gudbisay eedayn ku saabsan wararka sheegaya in ciidamada Eritrea ay wali maamulaan degaannada ku teedsan xuduudka Itoobiya, isla markaana ay sii socdaan xadgudubyada halista ah.

Danjire Tsegab ayaa hadalkan jeediyay ka hor inta aysan Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay u codeyn in muddo kordhin loo sameeyo Ergeyga Gaarka ah ee Arrimaha Xuquuqda Aadanaha ee Eritrea.

Eriteriya ayaa dhankeeda iska fogeysay dhaleeceynta Safiirka, iyadoo sheegtay in ay ku xaddidan tahay xudduudaheeda caalamku aqoonsan yahay. Danjire Tsega Ab ayaa sheegay in tillaabooyinka ay qaadayso Eritrea aysan ahayn oo kaliya in ay dhaawaceyso xiriirka laba geesoodka ah ee u dhaxeeya dalalka, balse ay sidoo kale “khatar toos ah ku yihiin Itoobiya”.