Qodobbo muhiim ah oo ay si adag isugu dhaleeceeyeen Donald Trump iyo Kamala Harris

“Waxaan akhriyay xog sheegeysa in aanay madaw ahayn…kadibna waxaan akhriyay ixog kale oo sheegeysa nay madow tahay, taasina iyada ayey khusaysaa” – tani waxay kamid ahayd doodda Trump ee ku saabsan aqoonsiga jinsiyadeed ee Harris, oo uu su’aal ka keenay ololihii oo dhan. Harris waxa ay ku tilmaantay “musiibo” in Trump “si joogto ah, intii uu ku guda jiray shaqadiisa, uu isku dayay in uu isticmaalo jinsiyad si uu u kala qaybiyo dadka Maraykanka”