Nin iyo xaaskiisa ku dhex dagaallamay gudaha diyaarad hawada ku jirta

Mas’uuliyiinta ayaa sheegay in duulimaadkii khash-khashaadku ka dhacay ee tirsigeedu ahaa LH 772 ay gaartay Delhi abaare 10:26 subaxnimo Arbacadii (Noofambar 29, 2023).

Sida ay ku warantay wakaalada wararka ee ANI, go’aankan ayaa la qaatay ka dib markii shaqaalaha diyaarada ay sheegeen in hab-dhaqanka rakaabka diyaarada uu ahaa mid khalkhal galinaya duulilmaadka.

Waxay sheegeen in arrintan ay ka dambeysay ka dib markii uu sii xoogaystay khilaafka u dhexeeyay ninka iyo xaaskiisa oo ka mid ahaa rakaabka diyaaradda.

Ilaalada duulimaadyada ee garoonka Delhi ayaa sheegay in aan la ogeyn sababta keentay in ninka iyo xaaskiisa ay dagaallamaan, balse khilaafkooda awgii uu duuliyihii go’aansaday in diyaaradda u leexiyo dhanka Delhi.

Dhacdadan foosha xun ka dib, waxaa bayaan ay soo saartay shirkadda diyaaradaha ee Lufthansa, ku sheegtay in ninkii iyo xaaskiisa oo reer Jarmal ah laga dejiyay diyaaradda ka dib markii ay soo caga dhigatay magaalada Delhi waxaana sidaas looga reebay halkii ay u socdeen oo ay ahayd Bangkok.

“Lammaanaha ayaa raaligelin bixiyay,” ayay tiri Lufthansa Airs.

“Muhiimaddeena ugu weyn waa badqabka rakaabka iyo shaqaalaha,” ayay tiri shirkaddu.

Saraakiisha DGCA ayaa u sheegay wakaalada wararka ee ANI in aan wali la go’aamin in lammaanaha sababay in diyaaradda la dejiyo ka hor inta aysan gaarin halkii ay ku wajahnayd lagu wareejiyo hay’adaha baarista ee Hindiya iyo in dib loogu celiyo Jarmalka ka dib markii ay raali galin bixiyeen.

Diyaaradda ayaa ku degtay Delhi kadib markii ay ku degi weyday Pakistan.

Markii hore diyaaradda ayaa waxaa ay doonaysay in loo ogolaado in ay ku degto garoonka diyaaradaha ee Pakistan, laakiin diyaaradii ayaa halkaas ku degi weyday waxaana markii dambe laga dajiyay magaalada Delhi.