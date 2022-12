Wasiirkii hore ee Qorsheynta Somaliland ayaa sheegay In Erayo dhawacaya Qadiyadda Somaliland ay ku jiraan Mashruuca Baanka Adduunka ee shalay laga daahfuray Somaliland.

Somaliland waa wadan DEVELOPMENT stage galay, mashruucani ujeedadiisu ma xuma balse waxa ii muuqda in aan DAWLADA SOMALILAND aad looga talo gelin design kiisa iyo munaaqishooyinkiisa. Phase 2aad oo mashruuc sidan u weyni wuxuu bilaabmi karaa keliya hadii hay’adaha iyo dawlada fulinaysaa ay ku qanacsan yihiin siduu u fulay qaybtii kowaad ee mashruucani iyo in faaiidadu gaadhay dadka loogu talo galay oo shacab ka ahaa.

In kasta oo aanan jeclayn in aan wax walba jiq la iskaga dhigo, hadana waxan waydiin lahaa Saaxiibaday bal in ay u fiirsadaan erayada ku qoran mashruucan oo Qadiyadeena dhaawici kara, waxaan qabaa haddii si adag wada hadal looga geli lahaa marka hore in woxoogaa xaga erayada wiiqaya Qadiyadeena, uu Worldbank ku wax ka bedeli lahaa.”