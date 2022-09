Ururada Siyaasada ee Xiligan Bilawga ah oo Dareen Ka Qaba Aamuska Xukuumadda Arinat …

Sikasta, oo ay Tahey Qoddobada loo nisbaynayo, in ay Suurtagal tahey, in Ganacsatadu Ka hawl gashey isfaham ka dhex yimaada dhinacyada Isku Khilaafsan, Siyaasada Kala guurka ah ee Xiligan la Waajahay si Xeegana Xeego u Noqoto ilkana u nabad galaan, oo Arinta ugu dhawi tahey, innaanay Xukuumadda u banaanayn, Waddo looga Noqdo Ururada hawlgalkooda, taas oo Wajiga loo banaynayaa Noqon Karro oo Kaliya in ay Meel kale timaado, ka noqoshada Mawduuca Furista Ururada Maadaama aannu jirin kala Furasho Culus oo u Dhexeeya Xukuumadda talada haysa iyo Ganacsatada Somaliland.