Masar Oo Walaac Xoogan ka Muujisay In Turkiga Ka iibiyo Diyaaradaha Drones-ka Itoobiya

Turkiga ayaa ballaadhiyay dhoofinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyada oo heshiisyo iib ah la galay dowladaha Morocco iyo Itoobiya.

Diyaarad kasta oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee loo soo raro Itoobiya waxay halis u tahay inay sii huriso xiisadaha ka dhex jira xidhiidhkii Ankara iyo Qaahira oo markii horeba xumaa, khilaafka Addis Ababa iyo Qaahira oo ku saabsan warshada korontada laga dhaliyo ee wabiga Nile.

Ilaha amniga Masar ayaa sheegaya in Qaahira ay weydiisatay Mareykanka iyo qaar ka mid ah waddamada Yurub inay gacan ka geystaan ​​joojinta heshiiskan.

Turkiga, Itoobiya iyo Marooko ayaan si rasmi ah u shaacin heshiisyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, laakiin ilo dhowr ah oo yaqaan heshiisyada ayaa faah faahin ka siiyay wakaaladda wararka Reuters.

Sarkaal Turki ah ayaa sheegay in Itoobiya iyo Marooko ay labaduba codsadeen in laga iibiyo Bayraktar TB2 oo ah heshiisyo ay ka mid yihiin damaanad -qaadka qalabka dayactirka iyo tababarka.

Diblumaasi codsaday in aan magaciisa la sheegin ayaa si gooni ah u sheegay in Morocco ay heshay dufcadii ugu horeysay ee diyaarado hubaysan oo ay dalbatay bishii May. Itoobiya ayaa qorshaynaysa inay hesho, laakiin arrinkan ma cadda, ayuu yidihi diblumaasigan.

Ilo-wareedyadu ma sheegin tirada diyaaradaha ee drones-ka iyo weliba faahfaahin la xidhiidha dhaqaalaha ku baxaya iibka Diyaaradahan aan duuliyaha lahayn.

Ukraine iyo xulufadeeda Turkiga ee NATO Poland ayaa sidoo kale dalbaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo, sida laga soo xigtay khubarada milatariga, ka raqiisan kuwa ku loolamaya suuqyada Israel, Shiinaha iyo USA.