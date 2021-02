Tacsi:Marxuum Sul Maxamed Sul Cabdulqaadir Sul Cabdillaahi Sul Diiriye

1. Rashid Sheikh Aadan

2. Xildhiban Hussein Wadadyare

3. Suldan Ismail Suldan Abdirahaman

4. Ganacde Rashiid Mohamed Ismail

5. Abdikarim Ali Jama iyo xaaskiisa

6. Abdi Jabouti iyo xaaskiisa

7. Ahmed Ismail iyo xaaskiisa

8. Ollaad Ibrahim Yasin

9. Abdiqaadir Aadan Qadi

10. Abdirahman Qamariye

10 Ruda Ali Mohamed

11. Ibrahim Ali Aadan iyo xaaskiisa

12. Zakaria Hassan Waes iyo xaaskiisa

13. Mahamoud Haji Aadan iyo xaaskiisa

14. Anab Omar Guuleed

15. Aadan Odawaa iyo xaaskiisa

16. Safiya Ali Mohamed

16. Khadija Hussein Aar

17. Ahmed Yusuf Hariir iyo xaaskiisa

18. Khadar Haji Aadan Jibril

19. Suldan Haji Aadan Jibril

20. Ahmed Mohamed Ali iyo xaaskiisa

21. Ahmed Wadadyare iyo xaaskiisa

22. Mohamed Abokor iyo xaaskiisa

23. Abdiasis Shabeel iyo xaaskiisa

24. Amran Ali

25. Abdillahi Jama yusuf iyo xaaskiisa

26. Mustafe wadadyare iyo xaaskiis

27. Haji Ibrahim Ishal iyo xaaskiisa

28. Ali Mohamoud Sugal iyo xaaskiisa

29. Ibrahim Farah Jama iyo xaaskiisa

30. Mohamoud Abdillahi Elmi ( Abukoodh) iyo xaaskiisa

31. Abdi Asis Muse iyo xaaskiisa

32. Abdikarim Mohamed Aar

34. Ugaas Abdi Rooble

35. Salah Muse Qaraami

36. Nuux Haji Ali Shire iyo xaaskiisa

37. Sheikh Mohamed Haji Ismail iyo xaaskiisa

38. Abdillahi Mohamed Deriye

39. Ahmed Ibrahim iyo xaaskiisa

40. Aan Mohamed Ali

41. Bahnaan Haji Aadan

42. Dr. Abby Yusuf iyo xaaskiisa

43. Ali Hassan iyo xaaskiisa

44. Suldan Abdirahaman Ali

45. Sheikh Mohamoud Keyre

46. Abdillahi Farah

48. Abdi Mowliid

49. Ganacsade Mohamed aw Said

50. Mohamed Dahir

51. Faiza Foodcade

52. Hassan Diini

53. Asha Boon

54. Suaad Carmiye

56. Farah Carmiye

57. Said Mohamed Aamin

59. Ambassador Sulub

60. Ambassadör Lenin

61. Ahmed said Eghe

62. Ali Ahmed Mohamed

63. Abdalle Haji Ali shire

64.Farhan Haji Ali

65. Jama Muse Jama

66. Yusuf Suldan Ali

67. Rashid Garuf Nur

68. Jama Abiib

69. Farhiya Haji Jaahuur

70. Mujaahid Yusuf Abdi Gaboobe

71. Mohamed Derie (Fariid) iyo xaaskiisa

72. Yasmin dhoolayare

73. Zeinab Dhoolayare

74. Odey Ahmed Awad

75. Abdiqani Abdillahi Hussein

76. Mohamed Hassan Caano

77. Suldan Abokor Sheikh

78. Mohamed Jama Kibaar

79. Mohamed Ismail

80. Mohamed Direys

81. Aniisa Direys

82. Khadra Gaheyr

83. Asha Deriye

84. Mohamed Jama

89. Shamis Baaruud

90. Abdirahman Mohamoud Faarah

91. Sahra Mohamed Seed

92. Ali Bariise

93. Mahdi Osman Duale

94. Jama Osman ( Jama BBC)

95. Haji Mohamoud

96. Abdillahi Gaheyr

97. Aadan Gelle

98. Mohamed Aftah

99, Hamse Yusuf xoorxoor

100. Ibrahim Shakir

101- Dr Jama Muse Jama

102. Maryan Hassan Ali Henery

103. Jama Mahamoud Omar ( Jama Sverige)

104. Asha Hussein Mareykan

105. Mohamed Ahmed Yasin Gabahadi

106. Keyse Aadan Haji Mohamed Siraad

107. Chef Aqil Shagaxleh

108. Muse Foodyare iyo xaaskiisa

109. Ahmed Awil Jama iyo xaasaskiisa

110. Abdirahman Fidhinle

111. Abdirahman Yusuf Abdi

112. Ali Timir

113. Abdiqani Muse Dalab

114 Aniis Abdi

115. Faadumo Deeriye

116. Mohamed Osman Guuleed

117. Abdihakin Shanleh

118. Deeqa Awil

119.Zeinab Omar

120. Drs Adna Aadan

121. Ibrahim Ilkaweyne

122. Mohamed Daahir

123. Abdillahi Baaruud

124. Khadra Baaruud

125. Abdillahi Salah

126. Abdillahi Muse

127. Suad Abdi Cige

128. Sofia Hassan Ali Hennery

129. Abdirashiid wadaadyre

130. Sahra wadaadyare

131. Haamud Yassin

132. Abdirahman Tuubaag

133. Zamzam Mohamed Cige

134. Hassan Saleebaan

135. Abdiqadir Keyse Macaleesh

136. Mohamed Omar Hure

137. Abdillahi Sool

138. Ali Jirde

139. Idris Ahmed

140. Omar Abdillahi

141. Ahmed Ali Caynaba

142. Rooda Osmar Ali

143. Sahra Omar Ali

144. Mustafe Mohamed Arab

145. Mohamed Diriye Fariid

146. Ahmed Dahir Diriye

147. Ifrah Abdiasis Ahmed

148. Ugaas Ali Abees

149. Saad Muse Qaraami

150. Sulekha Abdillahi Aalin

151. Nuura Caydiid

152. Leyla Haji Mohamed Siraad

153. Amran Osman Dhoolayare

154. Zainab Ahmed Sheikh

156. Mohamed Aqli Essa

157. Mohamed Jama

158. Mustafe Saleba Kahin

159. Mohamed Ali

160. Hassan Maygaag

161. Abdillahi Jama

162. Abdifatah Bitti

163. Farduus Dabagaale

164. Asma Mohamed Gadiid

165. Ayan Abdi Jama

166. Nura Caydiid

167. Khadra Haji Yusuf

168. Iido Buraaleh

169. Hassan Ahmed Cigaal

170. Abdi Ali Farah

171. Ifrah Jama Haji Elmi

172. Abdillahi Saleebaan Bide

173. Abdi Bacaw

174. Ambassador Abdi Abdillahi Dayaxweerar

175. Ambassador Kaysar Mohamed Abdillahi

176. Ambassador Abdisalan Hassan Kayd

177. Ahmed Beegsi

178. Aniis Abdillahi Ciise

179. Shadiya Abdillahi Ciise

180. Leyla Abdillahi Ciise

181. Saciid Cumer Hure

182. Said Omar ( Saciid UCID)

183. Fosiya Abdillahi Xabashi

184. Ahmed Abdillahi Xabashi

Waxa aan tacsi u diraynaa dhamaan shacbiga Somaliland meel kasta oo ay kala joogaan gaar ahaan Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland Muse Bihi Abdi iyo qoyskii, eheladii, bahdii dhaqanka, guurtidii, waxgaradkii, asxaabtii & qaraabadii geerida naxdinta leh ee caawa oo ay bishu tahay 12/2-2021 ku timid AHU Suld Guud ee Beelaha Somaliland Marxuum Sul Maxamed Sul Cabdulqaadir Sul Cabdillaahi Sul Diiriye, Alle Jannadii ha geeyo.