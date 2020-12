SHILALKA BAABUURTA DADKU KU DHINTAAN OO AAD U FARA BATAY.

Suaalo aad u fara badan ayaan is weydiiyay, idinkana idin waydiinayaa, taas oy ka mid tahay, maxaa baabuurtan dadkii dhamaysay looga hadli waayay, oo wax looga qaban waayay, miyaynaan ahayn dad jira oo wax qaban kara, ma Ilaahay haw naxariisto ayuun baynu ku dhaafnaa, maxaa ficilkii inaga qaaday, wax kasta ma dawlad ayuun baynu ka sugnaa, hadaba dawladi kuuma soo socotee meesha ha laga kaco, oo dadka ha la badbaadiyo.

Hadaan soo koobo sababaha keenaya in dadku ku dhintaan shilalka faraha badan ee wadooyinka ka dhacaa waa kuwan:

1. Qadarka oo qalad laga fahmey oo baaburta xawaare sare lagu wado.

2. Rakaabka oon xidhan suunka (safety belt).

3. Wacyi galin la’aan, haday dawlad tahay, haday ciidanka nabad galyada wadooyinka tahay, haday culimada tahay iyo haday waayeelka tahayba.

4. Qayrul masuulnimo darawelka iyo rakaabka laftooda oon dareewalka amar siin, oon odhan aayar wad gaadhiga.

5. Baabuur dhinaca bidix ka socota.

6. Wado xumo, oo wada godad ah.

7. Wadooyinka oo haba yaraatee wax calaamado ah lahayn (no traffic signs).

8. Baabuur aan safety lahayn.

9. Baabuurta oon isku dheelitirneyn (unbalance vehicles).

10. Taayiro xumaan ama dhiman.

11. Dareewaliin aan khibrad lahayn oo baabuur loo dhiibo (lack of driving experience).

12. Dareewaliin aad u da’ yar.

13. Xukuumad aan wax ka qaban iyo mucaarid aan ka hadal.

14. All the above.