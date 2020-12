MAAREEYE CIDIN IYO MAAREEYE YAAQUUB SIDAY UGA DUWANYIHIIN SOLTECO IYO HASSAN SHAHAR.

Badi dunida horuumartay marka doorashooyin soo SOCDAAN ee Musharixiintu bilaabaan (campaigns) ka EE ay joogto fursadaha dadka lagu kala hanto EE dadka maskaxooda wax lagu shubto EE qalbiyadooda la BEDELO waa marka dooda iyo (communication, exchange, Express iyo talk or speeches) lagu kala guulaysanayo, waakii gabayaagii weynaa lahaa AFKU WUXUU LA XOOGYAHAY MAGLIGA XAWDA KAA JARA E ) . MARKAA ayaantii dhoweyd ee Sheekh ADAM Siiro oo ah Sheekh aad u qiimo weyn oo in badan Shacab ka SOMALILAND iyo Magaalada HARGEYSA u hadlayey oo talo iyo tusaale kasoo qaadan jiray Kitaabka quraanka iyo Sunnaha Suubanaw Nebigeena MAXAMMAD (SCW) UU DOORASHOOYINKA KU guubaabiyey shacabka reer Hargeysa si ay isbedel Magalaalada Hargeysa u hesho oo uu run jirta ku duray madaxda Dawladda Hoose oo uu sheegay in Xashiishkii iyo qashinkii iyo waddo xumadii ay wax ka qaban kari waayeen Madaxda JOOGTAA. Runtii waa dhaliil bulshada iyo Madaxweynaha iyo wasiirka GUDAHA iyo Xukuumadda inta khusaysa dhabna ah QOF kastaana Daw u leeyey inuu ka hadlo.

Mareeyayaasha Berbera EE Ina Ciddin iyo Yaaquub na aad wadanku u Majeertay siday Berbera iyo Saaxil AY KA dhigeen.

Sheekh Adam Siiro runtii hadalkiisu FURSAD DAHABIYA AYUU SIIYAY SELTECO IYO HASSAN SHAHAR OO HORDHIGAY LAAKIIN MAY FAHMIN WAAYO INDHEER GARAD BAAANAY AHAYN SIYAASIYIINA. WAXAA KU HABOONAYD INAY fahmaan in waqti doorasho lagu jiro oo ah waqtiga la is iibgeliyo ee fursadda xagga positive ka loo DHAQAAJIYO. SIYAASIGA XEEL DHEERAA AHI DADKA WAX GUUD UGAMA SHEEKOOYO EE WAX QABBAD DADKA QAYBAHOODA KALA DUWAN TAABANAYA OO DADKA XITAA SHAQSI SHAQSI U TAABANAYA AYUU SOO BANDHIGAA HADDUU QABTAY IYO HADDUU TERM KIISA LABAAD QABANDOONO. TUSAALE SIDA AFAR BIRIISH OO KUWA DADKU KU TALAABO AYAAN DHISAYAA DOOXA HARGEYSA IYO WIXII LA MIDA . SELTECO IYO HASSAN SHAHAR intay wada qayileen ayey yidhaahdeen SHEEKH ADAM SIIRO SIDAYNU U RINJIYEYNAA dabadeed sidaasay hog isugu rideen. SHEEKH ADAM SIIRO DHALIIL UU XAQ U LEEYEY BUU YIDHI AWEL HORENA DHALIISHA XUKUUMADDA UMUU QARIN JIRIN SIDA SHEEKHYADA QAAR LAAKIIN SELTECO IYO SHAHAR INAY DHUL KAASH GARAYSTEEN BAY ISKU CADDEEYEEN OO DAWLADDII WEY CEEBEEYEEN OO HANTI DHAWRKII, XEER ILAALINTII , MAXKAMADII IYO MADAXWEYNIHIIBA WAY CEEBEEYEEN IYAGUNA HOG WARAABAY ISKU RIDEEN KAADI-CASTOODIINA LA ARAG.

HASSAN SHAHAR,

HASSANAW HADALKU WUU KAA QALDAMAY WAANUU KAA QOYAYE

WUU KAA QALOOCSAMAY SIDII QODADKA WAAWEYNE

QORKAA LAGA IDLEEYAA INTUU KUU QARSOON YAHAYE

QIIIMIGII AFKAAGII KA MADHAY QAANNA KUGU REEBYE.

M BASHE

