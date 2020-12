Nuxurka Khudbad Xaasaasiya Oo Uu Jeediyey Raysal wasaare Abiy Axmed

Published by: yaska

“Markaan xilka raysal wasaare qabtay waxaan noqday maxbuus qol ugu jira laamaha Sirdoonka dalka . Madaxtooyada dalka dhawr kii bilood ee uboraysay ee aan deegenaa xaalada aan ku sugnaa lama qiyaasi karo. Waxaan ahaa qof Amnigiisu sugnayn oo dhimasho diyaar ah. Tusaale waxaa la diiday dhawr qof oo ila socotay oo ilaaladayda gaarka ahayd in ay xafiiskayga ama qolka aan deganahay Amnigiisa sugaan, Waxaa madaxtooyada gacanta ku hayay laamaha Amniga oo ah kuwa isku wada xidhan aniguna qof cusub oo meesha soo galay oo kale ayaan noqday. Waxaan ka fikiray haday wax dhacaan meeshaan ka baxsan lahaa , sidaa awgeed maalin ayaan dhahay gibiga madaxtooyada aan soo dhex wareego oo aan soo wada arko , waxay idhaheen Maya waa halis ciidanka madaxtooyada ilaaliya in ay qaar ku khaatijiyaan ayaa dhici karta , Sirdoonka ninkii haystay wuxuu isawirayay in aan marwalba halis ku jiro meesha kaliya ee aan ku badnaadi karana tahay in aan qolka iyo xafiiska udheexeeyo.”