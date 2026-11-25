Mareykanka oo ku dhawaaqay canshuuro cusub oo lagu soo rogayo dalalka uu ganacsiga la leeyahay
Mareykanka ayaa ku dhawaaqay canshuuro cusub oo kala duwan, kuwaas oo lagu soo rogayo qaar ka mid ah dalalka ugu waaweyn ee uu ganacsiga la leeyahay.
Canshuurahan ayaa la soo rogay kaddib baaritaan lagu sameeyay awoodda wax-soo-saarka xad-dhaafka ah iyo wax-soo-saarka warshadaha ee dalalkaasi, kaas oo lagu sameeyay qodobka 301-aad ee sharciga ganacsiga Mareykanka.
Dalalka baaritaanka lagu sameeyay waxaa ka mid ah Shiinaha, Midowga Yurub, Singapore, Switzerland, Indonesia, Malaysia, Cambodia, Thailand, Kuuriyada Koonfureed, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Japan iyo Hindiya.
Canshuuraha kala duwan ayaa lagu dabaqi doonaa dal kasta iyo badeecadaha uu u dhoofiyo Mareykanka.
Shiinaha ayaa wajahaya canshuurta ugu sarreysa oo gaareysa ilaa 40%, waxaana ku xiga Vietnam oo canshuurta lagu soo rogi karo ay gaareyso ilaa 35%. Dalalka kale qaarkood waxaa lagu soo rogi doonaa canshuur dhan 20% ama 25%.
Hase yeeshee, canshuuraha qaarkood ayaa dhab ahaantii ka yaraan doona heerarkan, sababo la xiriira xaddidaadaha canshuuraha ee uu madaxweyne Donald Trump horey ugu heshiiyay dalalka qaarkood.