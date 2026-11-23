Trump oo saaxiibkii ku garab istaagaya in booskiisii lagu celiyo
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taageeray in Jensen Huang dib loogu soo celiyo shirkadda Nvidia ee soo saarta qalabka kombiyuutarrada, gaar ahaan chips-ka.
Trump ayaa farriin uu ku baahiyay bartiisa Truth Social ku yiri: “Waxaan rajeynayaa in guddiga maamulka Nvidia uu dib u soo celiyo Jensen Huang. Taasi waxay noqon lahayd go’aanka ugu wanaagsan shirkadda iyo Mareykanka.”
Hadalka Trump ayaa yimid kaddib markii Jensen Huang uu horaantii bishan iska casilay xilka madaxa fulinta ee Nvidia.
Is-casilaaddiisa ayaa timid xilli muran ka dhashay noloshiisa gaarka ah, oo ay ku jireen eedeymo sheegaya inuu xiriir guur ka baxsan la lahaa haweeney lagu tuhunsan yahay inay basaas u tahay Shiinaha.
Nvidia ayaa ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn dunida ee soo saarta chips-ka casriga ah ee loo adeegsado teknoolajiyadda garaadka macmalka ah.