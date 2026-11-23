Trump oo qiray arrin Iraan ay sameysay toddobaadkan iyo sababta ay u dhacday
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in Iran ay toddobaadkii la soo dhaafay fulisay weerarro iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo tiradoodu ka badan tahay intii ay ridday toddobaad kasta oo kale muddo ka badan hal sano.
Trump ma uusan soo xigan warbixin ama xog taageeraysa sheegashadiisa, balse wuxuu arrintan ku xiriiriyay guushii Dimuqraadiyiintu ka gaareen doorashooyinkii Aqalka Kongareeska iyo hoos u dhaca suuqa saamiyada Maraykanka.
“Qof walba wuu xusuustaa inaan sameeyay daadaalin laba ah oo ku saabsan doorashooyinkii xilliga dhexe ee 3-dii Nofeembar,” ayuu ku qoray bartiisa bulshada ee Truth Social.
“Saadaashaydii koowaad waxay ahayd in haddii Dimuqraadiyiintu guuleystaan uu suuqa saamiyadu hoos u dhici doono, taasina way dhacday. Saadaashaydii labaadna waxay ahayd in Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, oo ilaa hadda dishay 81,000 oo dibadbaxayaal ah, ay kordhin doonto weerarradeeda, taasina iyaduna way dhacday,” ayuu yiri Trump.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa qoraalkiisa oo uu baahiyay ku celiyay sheegashadiisa, isaga oo aan soo bandhigin warbixin cusub ama xog caddeynaysa waxa uu sheegayo.
“Iiraan ayaa toddobaadkii la soo dhaafay adeegsatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo ka badan intii ay ridday xilli kasta oo kale muddo ka badan hal sano. Ha welwelina, dhammaantood waa la qabtay ama hawada ayaa lagu burburiyay, waxyeellona ma geysan,” ayuu qoray.
Trump ayaa sheegay in sababta labadaas arrimood ay tahay, sida uu aaminsan yahay, in hoggaamiyeyaasha Iiraan ay Dimuqraadiyiinta u arkaan kuwo tabar daran, aan wax ku ool ahayn isla markaana dalka burburinaya.
“Aniguse ma oggolaan doono in taasi dhacdo!.