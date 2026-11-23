Raysalwasaaraha Qatar ayaa Washington kula kulmaya Marco Rubio
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka, Marco Rubio, ayaa la filayaa in uu maanta kula kulmo Washington raysalwasaaraha Qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.
Kulankan ayaa dhacaya iyadoo xiisadda u dhexeysa Mareykanka iyo Iran ay sii korortay maalmihii la soo dhaafay.
Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in kulanka uu dhacayo galabta waqtiga Washington.
Raysalwasaaraha ayaa horaantii Bishan kula kulmay Washington madaxweynaha Mareykanka Donad Trump. Kulankaas ayuu madaxweyne Trump ka sheegay in uu ku dhow yahay dhammaad dagaalkii Mareykanka iyo Israel ay kula jireen Iran.
Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda Masar, Badr Abdel Ati, ayaa sheegay in uu kala hadlay arrimaha gobolka Mr. Al Thani iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Faisal bin Farhan Al Saud.
Mr. Abdul-Ati oo dhigay qoraalo bartiisa X ayaa sheegay in wadahadalladan ujeedkoodu u yahay in lagu yareeyo xiisadda iyo in lagu dhexdhexaadiyo gobolka.
Dalka Qatar ayaa ka mid ah dalalka hormuudka ka ah dhexdhexaadinta Mareykanka iyo Iran ee lagu dhameynayo dagaalkii bilowday dhammaadkii bishii Feberaayo.
Taliyaha Taliska Dhexe ee Mareykanka, Brad Cooper, iyo wafdi la socday ayaa jimcihii magaalada Dooxa kula kulmay wasiirka difaaca Qatar Saud bin Abdulrahman Al Thani iyo wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Iran Kazem Gharibabadi. Wafdiga Qatar ayaa habeenkii jimcaha joogay magaalada Tehran iyagoo halkaas wadahadallo socday labo saac ku yeeshay.