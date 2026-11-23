Netanyahu iyo Eisenkot oo isku mari la’ soo dhisitaanka xukuumad
Xisbiyada Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, iyo siyaasiga loollanku kala dhexeeyo, Gadi Eisenkot, ayaa Axaddii soo afjaray wareeg cusub oo wadahadallo ah, iyaga oo aan heshiis ka gaarin dhismaha dowlad wadaag ah.
Wufuud ka kala socotay xisbiga Yashar ee uu hoggaamiyo Eisenkot iyo xisbiga Likud ee uu hoggaamiyo Netanyahu ayaa mar kale kulmay, waxayna muddo afar saacadood ah ka wada hadleen arrimaha la xiriira dhismaha dowladda. Kulankan ayaa daba socday wareeggii koowaad ee wadahadallada oo dhacay Axaddii hore.
“Wareeggii ugu dambeeyay ee wadahadallada dhismaha dowladda wadaagga ah ayaa soo dhammaaday,” ayay labada xisbi ku sheegeen war ay si wadajir ah u soo saareen. “Labada dhinac waxay soo bandhigeen oo ay ka wada hadleen mowqifyadooda ku aaddan dhowr arrimood oo muhiim ah.”
Qoraalka ayaa lagu sheegay in kulan kale la qaban doono, balse lama cayimin waqtiga uu dhacayo, faahfaahin dheeraad ahna lagama bixin wadahadallada.
Gadi Eisenkot, oo hore u soo noqday taliyaha guud ee ciidamada milatariga Israa’iil, ayaa haysta illaa 6-da Diseembar si uu dowlad u soo dhiso. Muddadaas waxaa loo kordhin karaa 14 maalmood oo dheeraad ah.
Labada xisbi midkoodna ma helin aqlabiyad buuxda oo baarlamaanka ah doorashadii dhacday bishii Oktoobar.
Isbahaysiga uu Eisenkot hoggaamiyo, oo haysta 48 kursi, wuxuu u baahan yahay 61 kursi si uu aqlabiyad uga helo baarlamaanka. Hase yeeshee, weli waxaa jira kala aragti duwanaansho ku saabsan qaabka loo dhisayo dowladda.
Fursadaha horyaalla isbahaysigaas waxaa ka mid ah inuu la shaqeeyo xisbiyada Yuhuudda diinta ku adag, inuu wadahadal la furo xisbiyada Carabta ama inuu xukuumad midnimo qaran la dhiso xisbiga Likud.
Benjamin Netanyahu ayaa doonaya in la dhiso dowlad midnimo qaran, taas oo xilka ra’iisul wasaaraha ay isaga iyo Eisenkot si is-beddel ah u kala qaban karaan.
Qaabkan awood-qaybsiga ah ayaa horay looga hirgeliyay Israa’iil.