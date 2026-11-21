War cusub: Markab shidaal oo hadda lagu weeraray Marin-biyoodka Hormuz iyo warar dheeraad ah oo ka soo baxaya
Markab shidaal oo marayay marin-biyoodka Hormuz ayaa dhabarka dambe lagaga dhuftay shay aan la aqoonsan, meel qiyaastii 11 mayl waqooyi ka xigta magaalada Khasab ee dalka Cumaan, sida ay sheegtay Hay’adda Ganacsiga Badaha ee UK.
Lama soo sheegin cid wax ku noqotay dhacdada, halka aan weli la ogeyn saameynta ay ku yeelatay deegaanka.
Khasab waxay ku taallaa Jasiiradda Musandam ee dalka Cumaan, halkaas oo laga galo marin-biyoodka Hormuz.
Ka hor inta uusan bilaaban dagaalka milatari ee u dhexeeya Maraykanka, Israa’iil iyo Iiraan, marin-biyoodkan istaraatiijiga ah waxaa mari jiray qiyaastii shan boqolkiiba saliidda cayriin ee dunida.
Gaadiidka badeecadaha ee mara marin-biyoodkan ayaa hakad iyo carqalad galay tan iyo markii Iiraan ay tallaabo milatari ka qaaday 28-kii Febraayo.