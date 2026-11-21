Mucaaradka Soomaaliya oo diiday hindise wada-hadal oo gaar ah oo ka yimid Madaxweyne Xasan Sheekh
Isku-day la sheegay in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku doonayay in ra’iisul wasaarihii hore, Cabdi Faarax Shirdoon, uu abaabulo wada-hadallo gaar ah oo u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka ayaa la sheegay inuu fashilmay, kaddib markii dhinacyada mucaaradku ay muujiyeen kalsooni darro ku aaddan dhabnimada dadaallada madaxweynaha ee lagu doonayo in heshiis siyaasadeed laga gaaro hannaanka doorashooyinka dalka.
Wararka ayaa sheegaya in Shirdoon, oo ay weheliyaan xubno ka tirsan kooxdiisa, uu wadatashiyo la yeeshay hoggaanka mucaaradka, kuwaas oo ugu dambeyn isku raacay in haddii Xasan Sheekh uu dhab ka yahay in heshiis doorasho la gaaro, uu aqbalo hannaanka dhexdhexaadinta iyo fududeynta wada-hadallada ee ay hoggaaminayaan dalalka iyo hay’adaha loo yaqaan Quartet.
Afarta dhinac ee dadaalladan wada ayaa kala ah Mareykanka, Boqortooyada Midowday (UK), Turkiga iyo Midowga Yurub, kuwaas oo la sheegay inay hore u bilaabeen dadaallada dhexdhexaadinta, isla markaana casuumaado u direen dhinacyada ay khuseyso xiisadda siyaasadeed.
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo ilo siyaasadeed, hindisaha gaarka ah ee madaxweynaha ayaa loo arkayay isku-day kale oo lagu kala qaybinayo mucaaradka, xilli ay sii xoogeysanayso khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo hoggaanka mucaaradka.
Xiisaddan siyaasadeed ayaa kusoo beegmaysa xilli ay sii xoogeysanayaan khilaafaadka ku saabsan hannaanka doorashooyinka, muddo-xileedka hay’adaha dowladda iyo baahida loo qabo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay.
Qoraalka laga soo xigtay ilo siyaasadeed ayaa ku dooday in tallaabooyinka uu Xasan Sheekh qaaday muddadii ku dhowaad shanta sano ahayd ee uu siyaasadda dalka hoggaaminayay ay wiiqeen kalsoonidii ay dhinacyada kale ku qabeen, gaar ahaan mucaaradka, kuwaas oo hadda shaki ka muujinaya ujeeddada dhabta ah ee hindisayaasha cusub ee Villa Soomaaliya.
Arrintan ayaa sidoo kale timid maalin kaddib markii Ra’iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku faanay guulaha dowladdiisa, isagoo xusay in maamulkiisu ku guuleystay in dalka laga saaro xafiiskii siyaasadeed ee Qaramada Midoobay iyo hannaanadii wadatashiga caalamiga ahaa, oo uu ku jiro C6.
Hase yeeshee, dadaallada dhexdhexaadinta ee ay wadaan afarta dhinac ee caalamiga ah ayaa horey u socday, taasoo dhalisay su’aalo ku saabsan sababta loo bilaabay hindise kale oo wada-hadal oo gaar ah, iyadoo uu jiray hannaan ay dhinacyada caalamiga ahi hore isugu dubbarideen.
Dadka falanqeynaya xaaladda siyaasadeed ayaa isbarbardhigaya mowqifka Xasan Sheekh ee maanta iyo doorkii uu ku lahaa khilaafkii doorashooyinka ee 2021–2022, xilligaas oo uu si joogto ah ugu cadaadinayay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu aqbalo hannaan doorasho oo ay dhinacyadu hore ugu heshiiyeen.
Mucaaradka ayaa hadda ku doodaya in madaxweynaha laga doonayo inuu qaato isla mabda’aas, isagoo aqbalaya hannaan wada-hadal iyo dhexdhexaadin oo lagu heshiiyey, halkii uu ka bilaabi lahaa dadaallo gaar ah oo keeni kara kala qaybsanaan siyaasadeed.
Ilaa hadda, ma jiro war rasmi ah oo xaqiijinaya in Villa Soomaaliya ay aqbashay shuruudda mucaaradka ee ku aaddan in wada-hadallada lagu saleeyo hannaanka Quartet-ka, taasoo ka dhigaysa mustaqbalka wada-xaajoodyada mid weli mugdi ku jiro.