Madaxweyne ku xigeenka Trump oo shaaciyay hadal aan horey looga maqli jirin
Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka JD Vance ayaa ka gaabsaday inuu sheego inuu qaadan lahaa go’aankii Madaxweyne Donald Trump ee weerarka milatari ee Iiraan, haddii go’aankaasi isaga gacantiisa ku jiri lahaa.
Vance oo Jimcihii weriyeyaasha kula hadlayay Aqalka Cad ayaa sheegay in go’aanka weerarka uu qaatay Trump, isla markaana shaqadiisu tahay taageeridda madaxweynaha.
Hadalkiisa ayaa yimid xilli Trump uu mar kale difaacay weerarka, isaga oo sheegay inuu go’aankaas mar kale qaadan lahaa haddii xaaladdu soo noqoto.
Vance ayaa hore dagaalka Iiraan ugu tilmaamay sabab weyn oo keentay guuldarradii xisbiga Jamhuuriga ee doorashooyinkii dhexe ee Kongareeska, isaga oo yiri: “Sababta guuldarradeennu waxay ahayd dagaalka.”
Trump ayaa sheegay inuusan ka xumaan mowqifka Vance, balse uu jeclaan lahaa inuu si cad u taageero go’aanka weerarka.
Vance kama uusan hadlin inuu taageersan yahay ama ka soo horjeedo dagaalka, balse wuxuu sheegay in ka hortagga in Iiraan hesho hubka nukliyeerka uu yahay ujeeddo muhiim u ah Maraykanka.
Vance oo hore door muhiim ah uga lahaa dadaallada diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo colaadda Iiraan, ayaa hadda Trump faray inuu xoogga saaro arrimaha gudaha ee Maraykanka.