Laba hay’adood oo kale oo dowladda Maraykanka oo weeraro lagu qaaday
Waxaa la soo sheegay laba kiis oo kale oo la xiriira weerarro dhanka internetka ah oo lagu qaaday hay’ado ka tirsan dowladda Maraykanka.
Weerarradan ayaa ah kuwii ugu dambeeyay ee ka mid ah weerarro dhanka internetka ah iyo cilado isdaba joog ah oo dhawaanahan saameeyay kaabayaasha tiknoolajiyadda ee Maraykanka.
Hay’adda Dambi-baarista Federaalka ee FBI-da ayaa baaraysa weerar la tuhunsan yahay in lagu jabsaday kaydkeeda xogta dambiyada, kaas oo isku xira hay’adaha heer federaal, heer gobol iyo heer deegaan.
Dhanka kale, waxaa weerar dhanka internetka ah lagu qaaday nidaamyada lacag-bixinta beeraleyda ee wasaaradda Beeraha Maraykanka. Wasaaraddu waxay ka walaacsan tahay in qaybo kale oo ka mid ah shabakaddeeda ay iyaguna saameeyeen weerarradu.
Bishii la soo dhaafay, waxaa weerarro dhanka internetka ah lagu qaaday nidaamyada duulista, bangiyada iyo amniga qaranka ee Maraykanka. Weerarradaasi waxay sababeen carqalado baahsan, waxayna horseedeen inuu is casilo Sean Cairncross, oo ahaa sarkaalka ugu sarreeya ee Aqalka Cad u qaabilsanaa amniga internetka.
Waxaa la rumeysan yahay in kooxaha wax jabsada ay adeegsanayaan garaadka macmalka ah (AI) si ay u ogaadaan meelaha nugul ee nidaamyada, kuwaas oo laga yaabo in aadanuhu uusan si fudud u ogaan karin.