Sacuudiga oo digniin soo saaray iyo Xuutiyiinta oo aargoosi ku hanjabay
Isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ee dagaalka kula jira Xuutiyiinta Yemen ayaa dadka rayidka ah uga digay inay ka baxaan dekedda Xudeydah, kaddib toddobaadyo ay duqeymo ka socdeen agagaarka dekedda.
Daqiiqado gudahood kaddib markii Riyadh ay digniintaas ku baahisay baraha bulshada, Xuutiyiinta oo taageero ka hela Iiraan ayaa ku hanjabay inay qaadi doonaan weerar aargoosi ah haddii Sacuudigu duqeeyo dekedda istaraatiijiga ah ee ku taalla Badda Cas.
Waxay sidoo kale dadka uga digeen inay ka fogaadaan dekedaha Sacuudiga, iyaga oo shirkadaha maraakiibta ugu baaqay inay maraakiibtooda kala baxaan Badda Cas.
Labada dhinac ayaa sii wada is-weydaarsiga weerarrada. Isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ayaa sheegay inuu hawada ku burburiyay laba diyaaradood oo aan duuliye lahayn iyo gantaal ballistic ah.
Khamiistii, weerar ay Xuutiyiintu qaadeen ayaa waxyeello kooban u geystay dhismaha ugu dheer caasimadda Sacuudiga ee Riyadh.