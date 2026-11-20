Pakistan oo sannadka 2070 noqon doonta dalka ay Muslimiintu ugu badan ku nool yihiin dunida.
Daraasad cusub oo ay samaysay xarunta cilmi-baarista ee Pew Research Center ayaa muujisay in tirada dadka Muslimiinta ah ee dunida ku nool ay ka badan karto tirada dadka masiixiyiinta ah.
Daraasaddu waxay saadaalisay in marka la gaaro sannadka 2070, Pakistan ay noqon karto dalka ay ku nool yihiin Muslimiinta ugu badan dunida, halka tirada Kiristaanka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ay ka badnaan karto tan Mareykanka.
Saadaasha Pew ayaa tilmaamaysa isbeddel ballaaran oo ku saabsan tirada dadka iyo diimaha Koonfurta Aasiya.
Pakistan ayaa la filayaa inay Indonesia kala wareegto kaalinta koowaad ee dalka ay Muslimiintu ugu badan yihiin, halka Hindiya ay kaalinta labaad geli doonto. Bangladesh ayaa sidoo kale la filayaa inay si weyn u kordhotirada dadka Muslimiinta ah.
Daraasaddu waxay saadaalisay sida ay diimaha dunidu noqon karaan 50-ka sano ee soo socda. Waxay ku salaysan tahay xog laga soo ururiyay 201 dal iyo deegaan, kuwaas oo daboolaya ku dhowaad dhammaan dadka dunida ku nool.