Maraykanka oo soo saaray digniin dhanka safarka ah oo ku aadan Itoobiya
Dowladda Maraykanka ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan waqooyiga Itoobiya, kadib warar sheegaya in ciidamada Itoobiya iyo Eritrea ay ciidamo iyo hub ku daabulayaan xuduudda labada dal.
Safaaradda Maraykanka ee Itoobiya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in muwaadiniinta Maraykanka ay ka fogaadaan gobollada Amxaarada, Tigray iyo Cafar, sababo la xiriira iska horimaadyo weli ka socda miyiga gobolka Tigray, gaar ahaan deegaannada u dhow xuduudda Eritrea.
Safaaraddu waxay sheegtay in xaaladda amni ee gobolka ay isbeddeli karto wakhti kasta.
Waxay sidoo kale kula talisay muwaadiniinta Maraykanka ee ku sugan deegaannadaas inay halkaas ka baxaan haddii ay awoodaan inay sidaas sameeyaan iyaga oo aan khatar gelinayn naftooda.
Warbixinno ay dhawaan baahiyeen wakaaladaha Reuters iyo AFP ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya iyo Eritrea ay isu jiraan masaafo u saamaxaysa inay weerarro ka fuliyaan xuduudda labada dal.
Warbixinnada ayaa intaas ku daray in weerarro loo adeegsado hubka culus iyo ciidamo si dhuumaaleysi ah uga gudba xuduudda ay sii hurin karaan xiisadda labada dal.
Si kastaba ha ahaatee, Itoobiya iyo Eritrea midkoodna weli kama hadlin wararkan.
Digniinta safaaradda Maraykanka ayaa timid xilli ay sii kordhayaan walaaca laga qabo isku dhacyo ka dhaca xuduudda labada dal.
Safaaraddu waxay sidoo kale muwaadiniinteeda kula talisay inay dib uga fiirsadaan qorshe kasta oo ay ugu safrayaan deegaannadaas.