Dalalka Yurub oo sheegay inay diyaar u yihiin inay Ruushka kala xaajoodaan soo afjaridda dagaalka Ukraine
Hoggaamiyeyaasha dalalka Yurub ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay Ruushka kala xaajoodaan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka Ukraine.
Waxay tallaabadan ku doonayaan in Yurub ay door muuqda ku yeelato wada-hadallada nabadda, isla markaana ay muujiso taageerada xooggan ee ay siiso Kyiv.
Hase yeeshee, Ruushka ayaa qaba aragti ka duwan tan Yurub, gaar ahaan qaabka loo wajahayo wada-hadallada iyo dammaanadaha amni ee Ukraine.
Hoggaamiyeyaasha Yurub ayaa arrintan ka sheegay kulan ka dhacay magaalada Berlin, kaas oo ay isugu yimaadeen dalalka taageera Ukraine, ee loo yaqaan (Coalition of the Willing).
Ra’iisul Wasaaraha UK, Andy Burnham, ayaa sheegay in Yurub ay wada-hadallada u leedahay mowqif cad, joogto ah oo ay si wadajir ah uga mideysan tahay