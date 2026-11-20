Cabbaas Araqchi oo si jees-jees ah ugu jawaabay safiirka Israa’iil u fadhiya Maraykanka
Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran, Cabbaas Araqchi , ayaa si jees-jees ah uga falceliyay hadal uu jeediyay safiirka Israa’iil u fadhiya Maraykanka, Yechiel Leiter.
Araqchi ayaa yiri: “Ma aannaan ogeyn in safiirka Israa’iil ee Washington uu sidoo kale yahay taliyaha guud ee ciidamada Maraykanka.”
Falcelintiisa ayaa timid kadib markii safiirka Israa’iil, oo wareysi siinayay telefishinka Newsmax, wax laga weydiiyay farriinta uu u hayo qoysaska askarta Maraykanka.
Safiirka ayaa ku jawaabay in askarta Maraykanku ay qoysaskooda ku laaban doonaan marka Iran laga adkaado.
Abbas Araqchi ayaa hadalkaas kaga falceliyay baraha bulshada, isaga oo ku jees-jeesay safiirka, isla markaana si dadban u sheegay in Israa’iil ay go’aaminayso hawlgallada milatari ee Maraykanka, halkii go’aannadaas laga gaari lahaa Washington.