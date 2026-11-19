Soomaaliya oo Imaaraadka u qabatay 72 saacadood inuu safiirkiisa kala baxo dalka, una yeertay safiirkeeda
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin cusub oo ka dhan ah dowladda Imaaraadka Carabta, iyadoo safiirka Imaaraadka ee Muqdisho loo qabtay muddo 72 saacadood ah inuu dalka kaga baxo, halka ay sidoo kale u yeertay safiirkeeda ku sugan magaalada Abu Dhabi, si wadatashi loola yeesho.
Go’aannadan ayaa ka soo baxay shirkii Golaha Wasiirrada Soomaaliya ee maanta, kaas oo uu guddoomiyay Ra’iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre, waxaana faahfaahintooda shir jaraa’id ku shaaciyay Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska, Cabdulfataax Sheekh Cabdulqaadir.
Golaha Wasiirrada ayaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda faray inay dib ugu yeerto safiirka Soomaaliya u fadhiya Imaaraadka, si wadatashi looga yeesho xaaladda xiriirka labada dal. Sidoo kale, wasaaradda ayaa lagu amray inay beesha caalamka la wadaagto waxa ay dowladda Soomaaliya ku tilmaantay faragelinta Imaaraadka ee arrimaheeda gudaha.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qaadi doonto tallaabooyin sharci ah oo ay kaga hortagayso waxa ay ku tilmaantay xadgudubyo ka dhan ah madax-bannaanideeda iyo midnimada dhuleed ee dalka. Waxay sidoo kale uga digtay dhinacyada kala duwan inay gacan ka geystaan tallaabooyin ay ku eedeysay Imaaraadka inay wax u dhimayaan madax-bannaanida Soomaaliya sida uu shirkiisi jaraa’id ku sheegay Wasiirka warfaafinta.
Go’aannadan ayaa imanaya iyadoo Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, bayaan ay soo saartay 18-kii Nofeembar, ku muujisay walaac xooggan oo ku saabsan faragelin ay sheegtay in dowladda Imaaraadku ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya.
Wasaaraddu waxay ku eedeysay Abu Dhabi inay wiiqayso madax-bannaanida, wadajirka dhuleed iyo midnimada qaranka, iyadoo ku adkaysatay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay tahay hay’adda keliya ee sharci ahaan u qaabilsan xiriirka dibadda ee dalka. Waxay sidoo kale diidday heshiisyo amni oo lala galo dhinacyo shisheeye iyada oo aan oggolaansho laga haysan dowladda federaalka.
Khilaafka diblomaasiyadeed ee Muqdisho iyo Abu Dhabi ayaa sii xoogeysanayay tan iyo bishii Janaayo 2026, markaas oo Golaha Wasiirrada Soomaaliya uu ku dhawaaqay in la baabi’iyay heshiisyadii iskaashiga amniga, difaaca iyo dhaqaalaha ee labada dal.
Xiisadda ayaa salka ku haysa eedeymaha dowladda federaalka ee la xiriira faragelinta arrimaha gudaha, xiriirka Imaaraadka uu la leeyahay maamullada dalka iyo heshiisyada amni ee uu la galay dhinacyo ka tirsan Soomaaliya.