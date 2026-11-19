Shiinaha ayaa Putin siiyay kursiga ugu sharafta badan kulankii saddexda hoggaamiye: Wakaaladda wararka dowladda Ruushka
Wakaaladda wararka dowladda Ruushka ee TASS ayaa sheegtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin la siiyay kursiga ugu sharafta badan intii uu socday kulankii saddex geesoodka ahaa ee uu la yeeshay madaxweynayaasha Shiinaha Xi Jinping iyo Maraykanka Donald Trump.
Warbixin ay wakaaladdu kaga hadashay qodobadii ugu muhiimsanaa ee kulankii ugu horreeyay ee taariikhda dhex mara hoggaamiyeyaasha Shiinaha, Ruushka iyo Maraykanka, ayay ku sheegtay in Putin uu fadhiyay dhinaca midig ee Xi Jinping, halka Trump uu ka fadhiyay dhinaciisa bidix.
TASS ayaa xustay in marka la eego hab-maamuuska diblomaasiyadeed, kursiga dhinaca midig ee martigeliyaha uu yahay kan ugu sharafta badan.
Waxay sidoo kale sheegtay in Putin uu hadlay isla markiiba kaddib Xi Jinping, halka Donald Trump uu isaguna hadlay intaas kaddib.
Wakaaladdu waxay intaas ku dartay in wafdiga Putin ay ku jireen mas’uuliyiin iyo khubaro ka kala socday dhammaan qaybaha muhiimka ah, oo ay ku jiraan wasiirrada maaliyadda, arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga. Mas’uuliyiinta ka tirsanaa wafdiyada Shiinaha iyo Maraykanka ayaa iyaguna ahaa kuwo darajo sare leh.
Kulanka ayaa socday ku dhowaad saacad iyo bar. TASS ayaa sheegtay in dhammaadkii kulanka Xi Jinping uu Putin ku sii sagootiyay gaarigiisa, iyadoo saddexda hoggaamiye aysan wax war ah si wadajir ah uga soo saarin kulanka kaddib.