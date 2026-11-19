Netherlands oo ka digtay khatarta muraayadaha casriga ah ee adeegsada garaadka macmalka ah (AI)
Hay’adda dowladda Netherlands u qaabilsan ilaalinta xogta gaarka ah ayaa kula talisay dadka inaysan iibsan muraayadaha indhaha ee casriga ah ama kuwa adeegsada sirdoonka macmalka ah (AI), iyadoo sheegtay inay khatar ku yihiin dadka isticmaala iyo dadka kale ee agtooda jooga.
Hay’addu waxay baaritaan ku samaysay lix nooc oo muraayadahaas ama Okiyaalayaashaasi ah oo laga helo suuqyada Netherlands, waxayna ogaatay inay halis ku yihiin asturnaanta dadka. Waxa kale oo ay noqon karaan kuwo khatar ah, maadaama ay bixin karaan talooyin khaldan ama xog aan jirin oo uu AI sameeyay.
Hay’addu waxay sidoo kale ugu baaqday xarumaha iyo hay’adaha inay mamnuucaan isticmaalka muraayadahaas meelaha xasaasiga ah sida isbitaallada iyo maxkamadaha.
Dhanka kale, hay’adda Midowga Yurub u qaabilsan ilaalinta xogta ayaa hore ugu baaqday in muraayadaha casriga ah ay si cad u muujiyaan marka wax lagu duubayo, iyadoo laga walaacsan yahay duubista qarsoodiga ah ee dadka.