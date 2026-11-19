Maxkamadda ugu sarreysa Qaramada Midoobay oo go’aamisay in Myanmar ay xasuuq u geysatay Muslimiinta Rohingya
Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda (ICJ) ayaa go’aamisay in dowladda Myanmar ay xasuuq u geysatay Muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya.
Maxkamaddu waxay codad sagaal ah iyo lix ka soo horjeed ku gaartay go’aanka ah in Myanmar ay damacsanayd inay gebi ahaan ama qayb ahaan baabi’iso bulshada Rohingya.
Tani waa markii ugu horreysay taariikhda Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ee dal lagu helo inuu geystay xasuuq.
Hase yeeshee, Myanmar laguma helin eedda ah inay dadka ku dhiirrigelisay inay xasuuq geystaan.
Guddoomiyaha maxkamadda, Yuji Iwasawa, ayaa amray dowladda Myanmar inay xaqiijiso in qaxootiga Rohingya ay si ammaan ah dalkooda ugu laaban karaan, isla markaana ay magdhow siiso dadkii dhibaatadu saameysay.
Go’aankan taariikhiga ah ayaa la filayaa inuu tusaale u noqdo dacwado kale oo la xiriira xasuuqa, oo ay ku jirto dacwadda ay Koonfur Afrika ka gudbisay Israa’iil, kuna eedeysay inay xasuuq ka geysatay Qasa. Israa’iil ayaa eedeymahaas ku tilmaantay kuwo aan sal iyo raad lahayn.