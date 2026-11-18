Nin Mareykan ah oo loo haysto isku day dil iyo afduub gaari kaddib weerar lagu qaaday darawal Soomaali ah
Nin ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa lagu soo oogay dacwado la xiriira isku day dil iyo afduub gaari, kaddib markii uu weerar culus u geystay darawal Soomaali-Mareykan ah oo ka shaqeynayay shirkadda gaadiidka ee Uber, kaas oo haatan kooma ku jira.
Xeer-ilaalinta ayaa sheegtay in eedeymaha ay salka ku hayaan weerar dhacay 14-kii November, kaas oo darawalka u sababay dhaawacyo culus oo xaaladdiisa caafimaad ay noqotay mid halis ah, una baahan daryeel caafimaad oo ballaaran.
Eedeysanaha ayaa wajahaya dacwado ay ka mid yihiin isku day dil oo darajada labaad ah iyo afduub gaari oo darajada koowaad ah. Eedda dambe ayaa la xiriirta in gaari lagu qaato xoog ama hanjabaad loo adeegsado.
Qoyska dhibbanaha ayaa aaminsan in weerarka uu salka ku hayay naceyb ka dhan ah Soomaalida, iyaga oo walaac ka muujiyay in wiilkooda loo bartilmaameedsaday asalkiisa Soomaali-nimo awgeed.
Hase yeeshee, xeer-ilaalinta ayaa sheegtay inaysan jirin caddeymo ku filan oo hadda muujinaya in weerarku ahaa fal naceyb ku saleysan ama in darawalka si gaar ah loo bartilmaameedsaday sababo la xiriira qowmiyaddiisa ama aqoonsigiisa.
Dhacdadan ayaa walaac ku abuurtay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka, gaar ahaan dadka ka shaqeeya adeegyada gaadiidka ee internetka, kuwaas oo qaarkood ka tirsan bulshooyinka laga tirada badan yahay.
Kiiska ayaa weli horyaalla maxkamadda, iyadoo baaritaannadu ay socdaan si loo ogaado duruufihii ku xeernaa weerarka. Dhanka kale, qoyska darawalka ayaa wajahaya hubanti la’aan ku saabsan xaaladdiisa caafimaad iyo inuu ka soo kaban karo dhaawacyada soo gaaray, maadaama uu weli kooma ku jiro.