Wafdi ka socda Qaramada Midoobay iyo safiiro dalal kala duwan ka socda oo gaaray magaalada Mekelle
Wakiillo ka socda Qaramada Midoobay, safiiro ka kala socda dalal kala duwan iyo mas’uuliyiin caalami ah ayaa markii ugu horreysay booqday gobolka Tigray, tan iyo markii dowladda federaalka Itoobiya ay la wareegtay magaalooyinka waaweyn ee gobolka.
Wafdiga waxaa ka mid ah safiiro ka socda siddeed dal, oo uu ku jiro safiirka Mareykanka u fadhiya Itoobiya, Ervin Masinga, iyo mas’uuliyiin sare oo ka socda Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub, sida ay baahisay Telefishinka Tigray.
Ujeeddada booqashada ayaa lagu sheegay inay tahay in wafdigu si toos ah u qiimeeyo xaaladda dhabta ah ee ka jirta Tigray, isla markaana uu qorsheeyo taageerada loo baahan yahay mustaqbalka.
Wafdiga ayaa sidoo kale wadahadallo la bilaabay maamulka ku-meel-gaarka ah ee Tigray. Ajendayaasha kulamada waxaa ka mid ah gargaarka bani’aadannimo, dadka barakacay, hub-ka-dhigista iyo dib-u-dhexgelinta dagaalyahannada bulshada, iyo dadaallada nabadda ee gobolka.
Ato Assefa Abraha, oo ah madaxa fulinta arrimaha maamulka iyo adeegyada dadweynaha, ayaa martida u sheegay in maamulka ku-meel-gaarka ah ee Tigray uu dhisay nidaam maamul oo ka shaqeeya heer gobol ilaa heer degmo.
Wafdiga Qaramada Midoobay ayaa la sheegay inuu booqasho shaqo oo rasmi ah oo laba maalmood soconaysa ku tagayo magaalada Mekelle.
Inta ay booqashada ku sugan yihiin, waxay sidoo kale kulamo la yeelan doonaan hoggaamiyeyaasha sare ee maamulka ku-meel-gaarka ah ee Tigray, hoggaamiyeyaasha diinta, odayaasha dhaqanka iyo wakiillo ka socda bulshada rayidka ah.