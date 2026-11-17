Trump oo doonaya inuu arko oo la kulmo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ka qaybgalaya shirka ASEAN ee ka dhacaya dalka Filibiin, ka hor inta uusan u gudbin shirka APEC ee Shiinaha.
Waxaa loo qorsheeyay inuu wadahadallo la yeesho Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Waxa kale oo uu muujiyay inuu doonayo inuu la kulmo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
Waxaa muuqanaysa suuragalnimada in hoggaamiyeyaashan ay kulmaan markii ugu horreysay tan iyo markii Trump uu dib ugu soo laabtay Aqalka Cad.