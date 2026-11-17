Ciidamada Kacaanka Iran oo jabsaday nidaamka hagista diyaaradaha Mareykanka
Ciidanka Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ayaa sheegay in ciidamadoodu ay jabsadeen nidaamka hagista diyaarad aan duuliye lahayn oo Maraykanku leeyahay, nooca MQM-10, kaddibna ay soo rideen oo gacanta ku dhigeen.
War-saxaafadeed ay milatarigu soo saareen saaka ayay ku sheegeen in diyaaradda lagu qabtay hawada koonfurta Jasiiradda Qeshm, ka hor inta aan si nabad ah dhulka loo soo dejin.
IRGC ayaa sheegtay in tallaabadan ay ku fuliyeen hawlgal dagaal dhanka elektaroonig ah oo ay ciidamadooda cirka si xirfad iyo guul leh u sameeyeen.
Taliska Dhexe ee Ciidamada Maraykanka CENTCOM, weli kama uusan jawaabin sheegashada Iiraan.