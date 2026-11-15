Urdun oo dil toogasho ku xukuntay saddex nin oo lagu helay in ay weerar gaysteen

News DeskNovember 15, 2026
1 minute read

Maxkamad ku taalla Urdun ayaa dil toogasho ah ku xukuntay saddex nin oo lagu helay inay ku lug lahaayeen weerarkii bishii hore lagu qaaday kaniisad ku taalla koonfurta caasimadda Cammaan, kaas oo ay ku dhinteen sagaal qof, 34 kalena ku dhaawacmeen.

Ragga ayaa lagu helay dambiyo la xiriira argagixiso, oo ay ka mid yihiin dil, shirqool iyo faafinta fikrado xagjir ah.

Hase yeeshee, xukunka ayaa hadda loo gudbinayaa maxkamadda ugu sarreysa dalka si ay dib ugu eegto.

Eedeysanayaasha ayaa la xiray saddex maalmood kadib weerarka, kaddib iska horimaad xooggan oo ay ciidamada ammaanku kula galeen guri laga laga guuray oo ku yaalla gobolka Karak.

Weerrada noocan ah waa dhif dalka Urdun, halkaas oo Masiixiyiintu lagu qiyaaso inay yihiin ku dhowaad saddex boqolkiiba dadweynaha.

Weerarka kadib, Urdun ayaa duqeymo aargoosi ah ka fulisay koonfurta Suuriya, iyadoo beegsatay goobo ay sheegtay inay xiriir la leeyihiin kooxihii weerarka geystay.

News DeskNovember 15, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Iran oo ku hanjabtay tallaabooyin adag haddii weerar gardarro ah lagu soo qaado

November 15, 2026

Israa’iil oo ku faantay in ay dishay ninki qorsheyay weerarkii 7-dii Oktoobar

November 15, 2026

Ilhaan Cumar oo ku jirta xog muhiima oo laga sheegay siyaasiyiinta Muslimiinta ah ee Maraykanka

November 15, 2026

Guddomiyaha Barlamaanka Iiraan oo weerar afka ku qaaday wasiir Maraykan ah

November 15, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker