Israa’iil oo ku faantay in ay dishay ninki qorsheyay weerarkii 7-dii Oktoobar

News DeskNovember 15, 2026
1 minute read

Taliye sare oo ka tirsanaa Xamaas, kana mid ahaa dadkii qorsheeyay weerarkii 7-dii Oktoobar 2023 lagu qaaday Israa’iil, ayaa lagu dilay duqeyn cirka ah oo Israa’iil ka fulisay Qaza.

Garabka militariga Xamaas ee al-Qassam ayaa sheegay in Samir Abuu Yuunis, oo ahaa taliyaha cusub ee guutada Rafah, lagu dilay Sabtidii deegaanka al-Mawasi ee koonfurta Qaza. Saraakiil Xamaas ah ayaa xaqiijiyay dhimashadiisa, halka militariga Israa’iil uu sheegay inuu isaga bartilmaameedsaday.

Goobjoogayaal ayaa sheegay in afar gantaal ay ku dhaceen teendho ku taalla xerada al-Waha, halkaas oo ay ku nool yihiin boqollaal barakacayaal ah, dabna uu ka kacay.

Ilo caafimaad oo ku sugan isbitaalka Naasir ayaa sheegay in halkaas la geeyay saddex qof oo dhaawac ah iyo meydka hal qof.

Militariga Israa’iil iyo hay’adda amniga gudaha ee ISA ayaa xaqiijiyay dilka Yuunis, iyagoo ku eedeeyay inuu isku dayayay dib u dhiska guutada.

News DeskNovember 15, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Urdun oo dil toogasho ku xukuntay saddex nin oo lagu helay in ay weerar gaysteen

November 15, 2026

Iran oo ku hanjabtay tallaabooyin adag haddii weerar gardarro ah lagu soo qaado

November 15, 2026

Ilhaan Cumar oo ku jirta xog muhiima oo laga sheegay siyaasiyiinta Muslimiinta ah ee Maraykanka

November 15, 2026

Guddomiyaha Barlamaanka Iiraan oo weerar afka ku qaaday wasiir Maraykan ah

November 15, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker