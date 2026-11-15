Iran oo ku hanjabtay tallaabooyin adag haddii weerar gardarro ah lagu soo qaado
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iiraan, Esmail Baghai, ayaa sheegay in dalkiisu aanu ka hari doonin weerar kasta oo lagu qaado, isla markaana uu si adag uga jawaabi doono gardarro militari oo uga timaadda Maraykanka ama dhinac kale.
Wuxuu intaas ku daray in Iiraan ay hore ficil ahaan u muujisay sida ay uga jawaabto weerarrada, ayna sii wadi doonto istaraatiijiyadda ay dejiyeen ciidamadeeda qalabka sida.
Hadalka ayaa yimid kadib markii Ilaalada Kacaanka Iiraan ay sheegteen inay lix diyaaradood oo aan duuliye lahayn ku weerareen xarun raadaar oo Maraykanku ku leeyahay saldhigga diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Rafah ee Baxrayn.
Dhanka kale, Baxrayn ayaa sheegtay in nidaamkeeda difaaca cirka uu burburiyay diyaarado aan duuliye lahayn oo Iiraan leedahay iyo bartilmaameedyo kale oo cirka ah, ka hor intaysan gaarin goobihii loo waday.