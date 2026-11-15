Iran oo ku hanjabtay tallaabooyin adag haddii weerar gardarro ah lagu soo qaado

News DeskNovember 15, 2026
1 minute read

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iiraan, Esmail Baghai, ayaa sheegay in dalkiisu aanu ka hari doonin weerar kasta oo lagu qaado, isla markaana uu si adag uga jawaabi doono gardarro militari oo uga timaadda Maraykanka ama dhinac kale.

Wuxuu intaas ku daray in Iiraan ay hore ficil ahaan u muujisay sida ay uga jawaabto weerarrada, ayna sii wadi doonto istaraatiijiyadda ay dejiyeen ciidamadeeda qalabka sida.

Hadalka ayaa yimid kadib markii Ilaalada Kacaanka Iiraan ay sheegteen inay lix diyaaradood oo aan duuliye lahayn ku weerareen xarun raadaar oo Maraykanku ku leeyahay saldhigga diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Rafah ee Baxrayn.

Dhanka kale, Baxrayn ayaa sheegtay in nidaamkeeda difaaca cirka uu burburiyay diyaarado aan duuliye lahayn oo Iiraan leedahay iyo bartilmaameedyo kale oo cirka ah, ka hor intaysan gaarin goobihii loo waday.

News DeskNovember 15, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Urdun oo dil toogasho ku xukuntay saddex nin oo lagu helay in ay weerar gaysteen

November 15, 2026

Israa’iil oo ku faantay in ay dishay ninki qorsheyay weerarkii 7-dii Oktoobar

November 15, 2026

Ilhaan Cumar oo ku jirta xog muhiima oo laga sheegay siyaasiyiinta Muslimiinta ah ee Maraykanka

November 15, 2026

Guddomiyaha Barlamaanka Iiraan oo weerar afka ku qaaday wasiir Maraykan ah

November 15, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker