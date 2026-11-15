Ilhaan Cumar oo ku jirta xog muhiima oo laga sheegay siyaasiyiinta Muslimiinta ah ee Maraykanka

News DeskNovember 15, 2026
Less than a minute

Sanadihii u dambeeyay, siyaasiyiin Muslimiin ah ayaa bilaabay inay xilal sare ka qabtaan siyaasadda Maraykanka, arrintaas oo dood xooggan ka dhex dhalisay taageerayaashooda iyo dadka ka soo horjeeda.

Waxaa ka mid ah xildhibaan Ilhaan Cumar, duqa magaalada New York Zohran Mamdani iyo Cabdul El-Sayed, oo dhawaan ku guuleystay kursi Aqalka Senate-ka.

Kororka siyaasiyiinta Muslimiinta ah ayaa muujinaya sida ay Muslimiinta Maraykanku uga dhex muuqanayaan siyaasadda dalka, inkastoo ay jiraan caqabado ay la kulmaan.

News DeskNovember 15, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Urdun oo dil toogasho ku xukuntay saddex nin oo lagu helay in ay weerar gaysteen

November 15, 2026

Iran oo ku hanjabtay tallaabooyin adag haddii weerar gardarro ah lagu soo qaado

November 15, 2026

Israa’iil oo ku faantay in ay dishay ninki qorsheyay weerarkii 7-dii Oktoobar

November 15, 2026

Guddomiyaha Barlamaanka Iiraan oo weerar afka ku qaaday wasiir Maraykan ah

November 15, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker