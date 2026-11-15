Guddomiyaha Barlamaanka Iiraan oo weerar afka ku qaaday wasiir Maraykan ah

News DeskNovember 15, 2026
1 minute read

Guddoomiyaha Baarlamaanka Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, ayaa ka jawaabay hadallo uu dhawaan jeediyay Xoghayaha Maaliyadda Mareykanka, kuwaas oo uu erayo aflagaaddo ah kula hadlay madaxda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. Qalibaf ayaa sheegay in Scott Bessent ay u fiicnaan lahayd inuu ka fikiro “guuldarrooyinkiisa istaraatiijiyadeed”.

Qalibaf ayaa yiri: “Qof cabsi darteed gurigiisa uga cararay oo u wareegay goobo ciidan oo gabbaad ah, isaga oo ka baqaya hanjabaado, waxaa habboon inuu ka fikiro guuldarrooyinkiisa istaraatiijiyadeed ee Gacanka Faaris, halkii uu ummadaha waaweyn aflagaaddayn lahaa.”

Xoghayaha Maaliyadda Mareykanka, oo dhawaan gurigiisa uga guuray saldhig milatari sababo la xiriira hanjabaado la sheegay inay Iran ka yimaadeen, ayaa wareysi uu Jimcihii siiyay telefishinka CNBC wuxuu hoggaamiyeyaasha Iran kula hadlay erayo meel ka dhac ah. Wuxuu sheegay inuusan ka baqayn “hanjabaadaha Iran ee naftiisa loo jeediyay”.

Wareysigaas, wuxuu sidoo kale Ciidanka Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iran ku tilmaamay “xayawaan khatar ah oo dabin ku jira”.

Marka laga soo tago Qalibaf, afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iran ayaa isaguna maanta ka jawaabay hadallada Scott Bessent.

Iran ayaa beenisay inay qorshaynayso weerarro ka dhan ah mas’uuliyiin ama shakhsiyaad ku sugan gudaha Mareykanka

News DeskNovember 15, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Urdun oo dil toogasho ku xukuntay saddex nin oo lagu helay in ay weerar gaysteen

November 15, 2026

Iran oo ku hanjabtay tallaabooyin adag haddii weerar gardarro ah lagu soo qaado

November 15, 2026

Israa’iil oo ku faantay in ay dishay ninki qorsheyay weerarkii 7-dii Oktoobar

November 15, 2026

Ilhaan Cumar oo ku jirta xog muhiima oo laga sheegay siyaasiyiinta Muslimiinta ah ee Maraykanka

November 15, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker