Dowladda Yemen oo ku dhawaaqday war aan dunida u wanaagsayn
Ciidamada dowladda Yemen ayaa sheegay inay ka baxayaan aag ay ka dul-joogtaynayeen marin-biyoodka istiraatiijiyadda muhiimka ah ee Bab el-Mandeb, taas oo u ogolaanaysa in maleeshiyada Xuuthiyiinta ee Iran taageerto ay gacanta ku hayaan. Xuuthiyiinta ayaa la wareegay marin-biyoodka ku yaalla afaafka Badda Cas bishii Sebtembar, iyadoo sii adkaysay dhoofinta shidaalka ee ka timaadda Aasiya ilaa Yurub.
Dowladda ay Sacuudiga taageerto ayaa sheegtay inay hadda diiradda saari doonto difaaca saldhigooda ku yaalla caasimadda ganacsiga ee Cadan. Dhankooda, Sacuudiga ayaa wajahaya weeraro dheeraad ah oo ay Xuuthiyiintu ku qaadayaan iyagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo.