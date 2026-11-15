Dowladda Yemen oo ku dhawaaqday war aan dunida u wanaagsayn

News DeskNovember 15, 2026
Less than a minute

Ciidamada dowladda Yemen ayaa sheegay inay ka baxayaan aag ay ka dul-joogtaynayeen marin-biyoodka istiraatiijiyadda muhiimka ah ee Bab el-Mandeb, taas oo u ogolaanaysa in maleeshiyada Xuuthiyiinta ee Iran taageerto ay gacanta ku hayaan. Xuuthiyiinta ayaa la wareegay marin-biyoodka ku yaalla afaafka Badda Cas bishii Sebtembar, iyadoo sii adkaysay dhoofinta shidaalka ee ka timaadda Aasiya ilaa Yurub.

Dowladda ay Sacuudiga taageerto ayaa sheegtay inay hadda diiradda saari doonto difaaca saldhigooda ku yaalla caasimadda ganacsiga ee Cadan. Dhankooda, Sacuudiga ayaa wajahaya weeraro dheeraad ah oo ay Xuuthiyiintu ku qaadayaan iyagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo.

News DeskNovember 15, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Urdun oo dil toogasho ku xukuntay saddex nin oo lagu helay in ay weerar gaysteen

November 15, 2026

Iran oo ku hanjabtay tallaabooyin adag haddii weerar gardarro ah lagu soo qaado

November 15, 2026

Israa’iil oo ku faantay in ay dishay ninki qorsheyay weerarkii 7-dii Oktoobar

November 15, 2026

Ilhaan Cumar oo ku jirta xog muhiima oo laga sheegay siyaasiyiinta Muslimiinta ah ee Maraykanka

November 15, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker