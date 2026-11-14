War cusub oo ku saabsan Trump, Putin iyo Xi Jinping oo is arkaya iyo waxa ay ka hadlayaan
Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump, dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ay suuragal tahay inay toddobaadka soo socda kulan ku yeeshaan magaalada Shenzhen ee Shiinaha, xilliga shir madaxeedka APEC.
Afhayeenka Aqalka Cad ayaa sheegtay in hoggaamiyeyaashu ka wada hadli doonaan arrimo caalami ah, oo ay ku jiraan dhimista hubka nukliyeerka iyo xaaladda Iran, balse aan la filayn in laga hadlo dagaalka Ukraine.
Trump ayaa sidoo kale Khamiista kulan gaar ah la yeelan doona Xi Jinping. Waa kulankoodii afaraad tan iyo markii ay labaduba dib ugu soo laabteen madaxtinimada 2025.
Kulankan ayaa imanaya iyadoo heshiiskii muhiimka ahaa ee xakameynta hubka nukliyeerka ee Mareykanka iyo Ruushka uu dhacay bishii Febraayo ee sanadkan, Qaramada Midoobayna ay labada dal ku boorrisay inay heshiis cusub gaaraan.
Shiinaha iyo Ruushka weli si rasmi ah uma xaqiijin kulanka saddex geesoodka ah, inkastoo Moscow ay sheegtay inay jiraan calaamado wanaagsan oo muujinaya suuragalnimada qabsoomiddiisa.