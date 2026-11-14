Sababta keentay hakadka ku yimid duulimaayada Mareykanka oo la shaaciyay
Hakintii guud ee duulimaadyada ka dhoofayay Mareykanka ayaa la qaaday kaddib ku dhowaad shan saacadood, hase yeeshee rakaabka ayaa weli wajahaya dib-u-dhacyo badan iyadoo garoomadu isku dayayaan inay maareeyaan duulimaadyadii is biirsaday.
Xoghayaha Gaadiidka Mareykanka Sean Duffy iyo Xoghayaha Amniga Gudaha Markwayne Mullin ayaa sheegay in hakinta ay sababtay xog aan is-waafaqsanayn oo ka timid qalab duug ah oo lagu hago duulimaadyada.
Duffy ayaa ciladda ku eedeeyay nidaamka duulimaadyada oo aan muddo dheer la casriyeyn dhaqaale la’aan darteed, wuxuuna Kongareeska ka codsaday 50 bilyan oo doollar si loo dhiso nidaam cusub.
Dhankiisa, Mullin ayaa sheegay inaan wax caddeyn ah loo hayn in ciladdu ka dhalatay weerar dhanka internetka ah ama ay xiriir la lahayd ciladdii Microsoft ee maalin ka hor dhacday.
Tani waxay ahayd markii labaad ee tan iyo weerarradii 11-kii Sebtembar 2001 la hakiyo duulimaadyada dalka oo dhan, waana tii ugu muddada dheereyd.
Xildhibaano ka kala tirsan labada xisbi ee Mareykanka ayaa ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo sababta ciladda si looga hortago inay mar kale dhacdo.