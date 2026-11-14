Sababta keentay hakadka ku yimid duulimaayada Mareykanka oo la shaaciyay

News DeskNovember 14, 2026
1 minute read

Hakintii guud ee duulimaadyada ka dhoofayay Mareykanka ayaa la qaaday kaddib ku dhowaad shan saacadood, hase yeeshee rakaabka ayaa weli wajahaya dib-u-dhacyo badan iyadoo garoomadu isku dayayaan inay maareeyaan duulimaadyadii is biirsaday.

Xoghayaha Gaadiidka Mareykanka Sean Duffy iyo Xoghayaha Amniga Gudaha Markwayne Mullin ayaa sheegay in hakinta ay sababtay xog aan is-waafaqsanayn oo ka timid qalab duug ah oo lagu hago duulimaadyada.

Duffy ayaa ciladda ku eedeeyay nidaamka duulimaadyada oo aan muddo dheer la casriyeyn dhaqaale la’aan darteed, wuxuuna Kongareeska ka codsaday 50 bilyan oo doollar si loo dhiso nidaam cusub.

Dhankiisa, Mullin ayaa sheegay inaan wax caddeyn ah loo hayn in ciladdu ka dhalatay weerar dhanka internetka ah ama ay xiriir la lahayd ciladdii Microsoft ee maalin ka hor dhacday.

Tani waxay ahayd markii labaad ee tan iyo weerarradii 11-kii Sebtembar 2001 la hakiyo duulimaadyada dalka oo dhan, waana tii ugu muddada dheereyd.

Xildhibaano ka kala tirsan labada xisbi ee Mareykanka ayaa ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo sababta ciladda si looga hortago inay mar kale dhacdo.

News DeskNovember 14, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Taliyaha Ciidanka Qaranka Somaliland oo Itoobiya kaga qayb galay Sarakiil ka qalin jabinaya Kulliyadda Abaanduulka

November 14, 2026

Madaxweyne Cirro oo shir lagu Marti qaaday oo Australia ka dhacayey ka baaqday, una diray Safiirka Somaliland ee Isreal.

November 14, 2026

Nin qarax loogu dhex qariyay walaxo macmacaan ah oo geeriyooday

November 14, 2026

Darbiga dhisme ka socday Nairobi oo dumay, dhimasho iyo dhaawac ayaa la soo warinayaa

November 14, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker