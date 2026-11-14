Nin qarax loogu dhex qariyay walaxo macmacaan ah oo geeriyooday

News DeskNovember 14, 2026
Less than a minute

Nin 35 jir ah ayaa ku dhintay dalka Hindiya, kaddib markii afka uu galiyay walax qarax ah oo loogu sheegay macmacaan la yiraahdo Rasgulla.

Ninka oo lagu magacaabi jiray Rajendra Barautiya ayaa Talaadadii ku dhintay gobolka Madhya Pradesh, markii walaxda oo ahayd nooc bam deegaanka lagu sameeyo ay afkiisa ku qaraxday.

Booliisku waxay sheegeen in bamamka noocan ah ay dadka deegaanka u adeegsadaan ugaarsiga doofaarrada duurjoogta ah.

Laba nin ayaa loo xiray dhacdada, waxaana lagu eedeeyay dil aan ula kac ahayn. Booliisku waxay weli baarayaan in qaraxu ahaa shil ama fal si ula kac ah loo geystay.

News DeskNovember 14, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Taliyaha Ciidanka Qaranka Somaliland oo Itoobiya kaga qayb galay Sarakiil ka qalin jabinaya Kulliyadda Abaanduulka

November 14, 2026

Madaxweyne Cirro oo shir lagu Marti qaaday oo Australia ka dhacayey ka baaqday, una diray Safiirka Somaliland ee Isreal.

November 14, 2026

Darbiga dhisme ka socday Nairobi oo dumay, dhimasho iyo dhaawac ayaa la soo warinayaa

November 14, 2026

Koonfurta Suudaan oo doorashadeedii ugu horreysay qabanaysa dhawaan

November 14, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker