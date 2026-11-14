Nin qarax loogu dhex qariyay walaxo macmacaan ah oo geeriyooday
Nin 35 jir ah ayaa ku dhintay dalka Hindiya, kaddib markii afka uu galiyay walax qarax ah oo loogu sheegay macmacaan la yiraahdo Rasgulla.
Ninka oo lagu magacaabi jiray Rajendra Barautiya ayaa Talaadadii ku dhintay gobolka Madhya Pradesh, markii walaxda oo ahayd nooc bam deegaanka lagu sameeyo ay afkiisa ku qaraxday.
Booliisku waxay sheegeen in bamamka noocan ah ay dadka deegaanka u adeegsadaan ugaarsiga doofaarrada duurjoogta ah.
Laba nin ayaa loo xiray dhacdada, waxaana lagu eedeeyay dil aan ula kac ahayn. Booliisku waxay weli baarayaan in qaraxu ahaa shil ama fal si ula kac ah loo geystay.