Koonfurta Suudaan oo doorashadeedii ugu horreysay qabanaysa dhawaan

News DeskNovember 14, 2026
1 minute read

Koonfurta Suudaan ayaa sheegtay in ay qaban doonto doorashooyinkii guud ee ugu horreeyay taariikhdeeda bisha Febraayo ee sannadka dambe.

Doorashada ayaa markii hore loo qorsheeyay dhammaadka bisha Diseembar, balse guddiga doorashooyinka dalka ayaa sheegay in jadwalka wax laga beddelay, isaga oo aan faahfaahin ka bixin sababta dib loogu dhigay.

Go’aankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dalka uu isu diyaarinayo diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo Sabtida ka bilaabatay in ka badan 3,000 oo xarumood oo dalka oo dhan ah.

Doorashada ayaa dhowr jeer dib loo dhigay sababo la xiriira khilaafka u dhexeeya madaxweyne Salva Kiir iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Riek Machar, kaas oo ku saabsan hirgelinta heshiiskii nabadeed ee soo afjaray dagaalkii sokeeye sannadkii 2018.

Dagaalkaas ayaa sababay dhimashada ku dhowaad nus milyan qof. Koonfurta Suudaan wax doorasho guud ah ma qaban tan iyo markii ay xornimada ka qaadatay Suudaan sannadkii 2011-kii.

News DeskNovember 14, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Taliyaha Ciidanka Qaranka Somaliland oo Itoobiya kaga qayb galay Sarakiil ka qalin jabinaya Kulliyadda Abaanduulka

November 14, 2026

Madaxweyne Cirro oo shir lagu Marti qaaday oo Australia ka dhacayey ka baaqday, una diray Safiirka Somaliland ee Isreal.

November 14, 2026

Nin qarax loogu dhex qariyay walaxo macmacaan ah oo geeriyooday

November 14, 2026

Darbiga dhisme ka socday Nairobi oo dumay, dhimasho iyo dhaawac ayaa la soo warinayaa

November 14, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker