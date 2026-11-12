Afhayeenka Milatariga Pakistan: Way naga go’an tahay ilaalinta amniga Sacuudiga iyo goobaha Barakaysan

News DeskNovember 12, 2026
1 minute read

Afhayeenka milatariga Pakistan, Sarreeye Guuto Ahmed Sharif Chaudhry, ayaa sheegay in sida ay Pakistan uga go’an tahay sugidda amniga, madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Sacuudi Carabiya ay tahay mid aan marnaba isbeddelayn, isla markaana aan laga tanaasuli karin.

Wareysi uu siiyay wargeyska Carbeed ee Asharq Al-Awsat ayuu ku sheegay in la qaaday tallaabooyin lagu hirgelinayo waajibaadka difaac ee wadajirka ah ee Isbahaysiga Difaaca Wadajirka ah ee Maka. Isagoo intaa ku daray in tallaabooyinkani ay suuragelin doonaan in si degdeg ah Sacuudi Carabiya loo geeyo ciidamo milatari oo mideysan iyo awoodaha difaaca, haddii loo baahdo.

Sida uu sheegay, tallaabooyinkan waxaa ka mid ah kordhinta heeganka milatari, xoojinta isdhexgalka ciidamada, isdhaafsiga xogaha sirdoonka iyo isku-duwidda hawlgallada difaaca oo keliya.

Sarreeye Guuto Ahmed Sharif Chaudhry ayaa sheegay in ciidamo Pakistani ah ay horay u joogaan Sacuudi Carabiya, kuwaas oo halkaas ku sugan iyagoo fulinaya waajibaadyo kala duwan. Wuxuu sheegay in doorkooda ugu weyn uu yahay bixinta taageerada difaaca, ka qaybgalka tababarrada iyo dhoolatusyada milatari.

Wuxuu intaa ku daray in Pakistan ay sii wadi doonto taageerada kasta oo ay awooddo ee dhinaca difaaca ah oo ay siiso Sacuudi Carabiya, taas oo ay ka mid yihiin ciidamo, awoodaha difaaca, tababarro iyo taageero saadka ah.

Hase yeeshee, wuxuu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo tirada ciidamada Pakistan ee ku sugan Sacuudi Carabiya iyo goobaha ay ka hawlgalaan, isagoo sheegay in xogaha noocaas ah aan guud ahaan la shaacin marka ay timaaddo isbahaysiyada milatari.

News DeskNovember 12, 2026
1 minute read
home

Related Articles

“Anaga iyo Madaxweyne Cirro Xidhiidhkayagu Ma Wanaagsana” – Madaxweyne Geelle.

November 12, 2026

Trump oo sheegay inuu amray ku xigeenkiisa in uu diiradda saaro “musuqmaasuqa baahsan” ee ka jira gobollada ay Dimuqraadigu maamulaan

November 12, 2026

Somaliland: Caruurta u dhimatay xanuunka Oof-wareenka iyo xuska maalinta caalamiga ah ee Oof-wareenka

November 12, 2026

“Darasadahani waxa ay saldhig u yihiin dhaqaalaha dalka”Wasiirka Maaliyada

November 12, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker